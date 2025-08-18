A casi dos años del inicio de la guerra de Israel en Franja de Gaza, el conflicto parece estar lejos de un alto al fuego. El domingo hubo un fuerte reclamo de alrededor de 300.000 manifestantes en Tel Aviv para exigirle al gobierno de Benjamin Netanyahu que asegure la liberación de los 50 rehenes que aún permanecen en el enclave. En paralelo, Hamas asegura que ya hay más de 62.000 muertos y más de 156.000 heridos en territorio palestino. Las últimas noticias, minuto a minuto.
Aumentan a más de 62.000 los muertos en Gaza y crecen las protestas en Israel
Minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamas. Las principales novedades de la guerra.
Hace 1 hora
Detenidos en protestas para exigir liberación de rehenes
Al menos 38 personas fueron detenidas este domingo en Israel, durante las protestas para pedir un acuerdo de alto al fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, informó la Policía israelí en un comunicado.
En el mensaje, las autoridades destacaron que la mayoría de las manifestaciones se llevaron a cabo sin incidentes y los arrestos se realizaron solo en situaciones de "disturbios públicos".
"La libertad de protesta y expresión no incluye la libertad de provocar incendios, obstruir el movimiento de los ciudadanos ni interrumpir el orden público", aseguró la Policía israelí.
Con información de la Agencia Deutsche Welle.
Hace 1 hora
Amnistía Internacional habla de política "deliberada" para matar de hambre a los gazatíes
La ONG Amnistía Internacional ha acusado este lunes a Israel de perpetrar una campaña "deliberada" para matar de hambre a la población de la Franja de Gaza, al constatar en un nuevo informe los efectos del bloqueo a la entrada de la ayuda y la destrucción "sistemática" del sistema sanitario y de los pocos medios de vida que les quedan a los gazatíes.
Las autoridades locales estiman ya que más de 260 personas han muerto por desnutrición en la Franja desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023, fruto de una progresiva merma de la ayuda que se ha hecho especialmente palpable en estos últimos meses, tras la ruptura en marzo del último alto el fuego.
La ONG, que ha examinado numerosos datos y recabado declaraciones de gazatíes, enmarca esta política de presión alimentaria dentro de otras iniciativas que estarían encaminadas a garantizar "la destrucción física" de quienes residen en la Franja, equiparable a una táctica de "genocidio".
Con información de EuropaPress.
Hace 1 hora
Aumentan a más de 62.000 los muertos en Gaza
Más de 62.000 palestinos han muerto en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, según un balance actualizado por las autoridades locales, que han confirmado 60 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas.
En concreto, el Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, tiene constancia de 62.004 muertos y más de 156.000 heridos, si bien advierte de que se trata de recuentos provisionales porque hay zonas que siguen siendo inaccesibles y puede haber cuerpos entre los escombros.
Las autoridades estiman que 10.460 personas han fallecido desde la ruptura en marzo del último alto el fuego, mientras que el agravamiento de la crisis humanitaria habría matado ya de hambre a 263 gazatíes, cinco de ellos en el último día.
Con información de EuropaPress.