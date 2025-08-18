Aumentan a más de 62.000 los muertos en Gaza y crecen las protestas en Israel

Al menos 38 personas fueron detenidas este domingo en Israel, durante las protestas para pedir un acuerdo de alto al fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, informó la Policía israelí en un comunicado.

En el mensaje, las autoridades destacaron que la mayoría de las manifestaciones se llevaron a cabo sin incidentes y los arrestos se realizaron solo en situaciones de "disturbios públicos".

"La libertad de protesta y expresión no incluye la libertad de provocar incendios, obstruir el movimiento de los ciudadanos ni interrumpir el orden público", aseguró la Policía israelí.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.