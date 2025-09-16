Israel inicia una nueva ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza

El humo se eleva desde Gaza tras una explosión, visto desde el lado israelí de la frontera

En el medio de una nueva ofensiva agresiva sobre la ciudad de Gaza, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que la Franja será "destruida", y Hamas respondió que se trata de un "nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática" contra los palestinos. Israel lanzó intensos bombardeos en las últimas semanas como paso previo para esta avanzada. A casi dos años de la guerra ya carga con 65 mil muertos palestinos y más de 165 mil heridos según datos oficiales de las autoridades de salud gazatíes.

"Queremos tomar el control de la ciudad de Gaza porque hoy es el principal símbolo de gobierno de Hamás. Hoy, si Gaza cae caerán ellos", afirmó el ministro de Defensa durante una visita a un cuartel general del Ejército, cuyas tropas operan en esta zona del territorio palestino.

Katz aseguró que los palestinos "pagarán el precio" y "Gaza será destruida", responsabilizando de todo ello a los altos mandos de Hamás, a quienes acusa de haber "arruinado y acabado" con el enclave palestino.

El ministro de Defensa justificó la operación por la negativa de Hamás a entregar las armas y los rehenes de manera voluntaria, en el marco de la propuesta de acuerdo que ofreció Israel. Por su parte, el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, bautizó esta nueva ofensiva como 'Carros de Gedeón' y argumentó: "Es una zona vital".

"Recae sobre sus hombros la misión de derrotar a las brigadas de la ciudad de Gaza", alentó Zamir en su visita a las tropas encargadas de la operación, a las que ha subrayó que se trata de un "paso decisivo" para recuperar a los rehenes. "La amenaza ha cambiado, pero nosotros también; venimos mejor preparados. Esta es una acción crucial para continuar la guerra", sumó.

Hamás dice que la ofensiva de Israel contra la ciudad de Gaza es "un nuevo capítulo en la guerra genocida"

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) denunció que el inicio de una ofensiva terrestre a gran escala por parte del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza para intentar capturarla supone "un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática" contra la población en la Franja de Gaza.

"La expansión de las operaciones militares terroristas de la ocupación sionista contra el pueblo palestino en Gaza y la bárbara escalada en la ciudad, que no tiene precedentes (...) no es más que un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática contra nuestro pueblo, ahondando la catástrofe humanitaria en la Franja", sumaron.

Así, subrayó que "estos crímenes, que violan todas las normas y leyes internacionales, son perpetrados bajo la flagrante cobertura política y militar de la Administración estadounidense, que tiene una responsabilidad total en las consecuencias esta agresión", según recogió el diario palestino 'Filastin'.

"Consideramos a Estados Unidos un socio principal en el genocidio y la limpieza étnica en Gaza", ha apuntado el grupo, que ha pedido a la comunidad internacional que adopte "decisiones responsables y decisivas" que "estén a la altura de la escala de estas masacres" para "forzar a la ocupación sionista a poner fin a la guerra y levantar el cerco a Gaza".

Con información de EuropaPress.