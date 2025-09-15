Mientras el mundo sigue denunciando el genocidio en proceso que cometen las fuerzas armadas de Israel contra los palestinos de la Franja de Gaza, el gobierno de Benjamin Netanyahu aprieta el acelerador para ocupar con sus tropas la Ciudad de Gaza y expulsar al más del millón de personas que buscan refugio allí después de casi dos años de ofensiva militar israelí y del bloqueo militar que está provocando una hambruna masiva. Las autoridades locales informan más de 64.000 muertos, más de 100.000 heridos y un números similar de desaparecidos. En este contexto de creciente tensión, Israel escaló aún más la confrontación con los países árabes vecinos al atacar Qatar. Estados Unidos había anunciado una propuesta de tregua, Israel había aceptado discutirla en Doha, la capital qatarí, con Hamas, pero terminó siendo sólo una excusa para bombardear e intentar matar a los líderes y negociadores del movimiento islamista palestino. El minuto a minuto del conflicto.
La relatora especial de la ONU para Palestina acusó a Israel de utilizar armas no convencionales en Gaza
En VIVO - Actualizado hace 5 minutos
La abogada de derechos humanos Francesca Albanese denunció que, con este tipo de armamento prohibido, Israel busca convertir a la Ciudad de Gaza, la capital de la Franja y el epicentro hoy de los ataques, en un lugar donde los palestinos ya no se podrán vivir, ni mañana ni en el futuro.
Hace 7 minutos
El Consejo de Cooperación del Golfo plantea activar mecanismos de defensa tras el ataque israelí a Qatar
El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) planteó activar los mecanismos de defensa conjuntos tras el bombardeo ejecutado la semana pasada por Israel contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en la capital qatarí, Doha.
Los líderes del Consejo Supremo del CCG -constituido por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán y los propios Qatar y Kuwait- ordenaron al Consejo de Defensa Conjunto la celebración de una reunión urgente en Doha, precedida por una del Comité Militar Superior".
"El objetivo es evaluar la postura de defensa de los Estados miembros y las fuentes de amenaza ante la agresión israelí contra el Estado hermano de Qatar, e instruir al Mando Militar Unificado que tome las medidas ejecutivas necesarias para activar los mecanismos de defensa conjuntos y las capacidades de disuasión", dijeron en un comunicado conjunto.
Con información de EuropaPress
Hace 1 hora
La relatora especial de la ONU acusó a Israel de utilizar armas no convencionales
La abogada de derechos humanos y relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció que Israel está utilizando armamento no convencional contra la Franja de Gaza.
Según sostuvo, con este tipo de armamento prohibido, Israel busca convertir a la Ciudad de Gaza, la capital de la Franja y el epicentro hoy de los ataques, en un lugar donde los palestinos ya no se podrán vivir, ni mañana ni en el futuro.