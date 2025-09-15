La relatora especial de la ONU para Palestina acusó a Israel de utilizar armas no convencionales en Gaza

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) planteó activar los mecanismos de defensa conjuntos tras el bombardeo ejecutado la semana pasada por Israel contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en la capital qatarí, Doha.

Los líderes del Consejo Supremo del CCG -constituido por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán y los propios Qatar y Kuwait- ordenaron al Consejo de Defensa Conjunto la celebración de una reunión urgente en Doha, precedida por una del Comité Militar Superior".

"El objetivo es evaluar la postura de defensa de los Estados miembros y las fuentes de amenaza ante la agresión israelí contra el Estado hermano de Qatar, e instruir al Mando Militar Unificado que tome las medidas ejecutivas necesarias para activar los mecanismos de defensa conjuntos y las capacidades de disuasión", dijeron en un comunicado conjunto.

Con información de EuropaPress