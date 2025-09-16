FOTO DE ARCHIVO. Niños palestinos desplazados se abren paso mientras huyen en medio de una operación militar israelí, en la ciudad de Gaza

Una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas (ONU) concluyó este martes que Israel cometió genocidio en Gaza y que altos cargos israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, incitaron a cometer estos actos, acusaciones que Israel calificó de escandalosas.

La investigación de la ONU cita como ejemplos la magnitud de las matanzas, los bloqueos de ayuda, los desplazamientos forzosos y la destrucción de una clínica de fertilidad para respaldar su conclusión de genocidio, sumando su voz a la de grupos de derechos humanos y otros que llegaron a la misma conclusión. "Hoy somos testigos en tiempo real de cómo la promesa de 'nunca más' se rompe y se pone a prueba a los ojos del mundo. El genocidio en curso en Gaza es un ultraje moral y una emergencia jurídica", declaró Navi Pillay, jefa de la Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado y ex magistrada de la Corte Penal Internacional, en una rueda de prensa celebrada en Ginebra.

FOTO DE ARCHIVO. Dolientes reaccionan durante el funeral de los palestinos muertos por fuego israelí, según los médicos, en el hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza

"La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes al más alto nivel, que orquestaron una campaña genocida desde hace casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza."

Responsables israelíes rechazaron la inveestigación

El presidente israelí, Isaac Herzog, también mencionado en la investigación, condenó sus conclusiones. "Mientras Israel defiende a su pueblo y busca la devolución de los rehenes, esta comisión moralmente en bancarrota se obsesiona con culpar al Estado judío, blanqueando las atrocidades de Hamás y convirtiendo en acusadas a las víctimas de una de las peores masacres de los tiempos modernos", se defendió Herzog.

El embajador de Israel ante la ONU en Ginebra, Daniel Meron, calificó el informe de "escandaloso" y "falso", y afirmó que había sido redactado por "aliados de Hamás". "Israel rechaza categóricamente la calumniosa perorata publicada hoy por esta comisión de investigación", declaró Meron a los periodistas.

Israel, que acusa a la comisión de tener una agenda política contra Israel y de desviarse de su mandato, se negó a cooperar con la investigación. Cuando se le pidió que respondiera a los comentarios de Israel, Pillay dijo: "Ojalá nos dijeran en qué nos equivocamos en estos hechos, o simplemente cooperaran con nosotros".

El análisis jurídico de 72 páginas de la comisión es la conclusión más contundente de la ONU hasta la fecha, pero el organismo es independiente y no habla oficialmente en nombre de las Naciones Unidas. La ONU aún no ha utilizado el término genocidio, pero cada vez recibe más presiones para que lo haga. Pillay dijo que esperaba que el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, y el secretario general, António Guterres, leyeran la investigación y "se guiaran por los hechos".

Israel también se enfrenta a un caso de genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en el que no solo rechaza las acusaciones sino que alega su derecho a la defensa tras el mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y hubo 251 rehenes, según cifras israelíes. Sin embargo desde que comenzó la guerra, Israel mató a más de 64 mil personas según los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. Desde hace unos meses, a la muertes violentas se suman a tandales los decesos por hambruna.

Israel "deshumaniza" a la población palestina

La comisión de la ONU concluyó que Israel cometió al menos cuatro delitos: matar, causar graves daños físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos. Esta es la fundamentación para definir que Israel comete un genocidio. Según la Convención de la ONU sobre el Genocidio en 1948, genocidio significa cometer crímenes con "la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal".

La comisión citó como pruebas entrevistas con víctimas, testigos, médicos, documentos de fuentes abiertas verificados y análisis de imágenes por satélite recopiladas desde el comienzo de la guerra.

La comisión también concluyó que las declaraciones de Netanyahu y otros responsables son "pruebas directas de la intención genocida". La investigación también nombra al ex ministro de Defensa Yoav Gallant.

Pillay, que tiene 83 años y dirigió un tribunal de la ONU para Ruanda, donde más de un millón de personas fueron asesinadas en 1994, dijo que las situaciones eran comparables. "Deshumanizan a sus víctimas. Son animales y, por tanto, sin cargo de conciencia, puedes matarlas", afirmó.

Con información de Reuters