EN VIVO
Conflicto en Medio Oriente

Israel deportó a Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla en favor de Gaza

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El grupo que forma parte de la Flotilla Global Sumud fue interceptado a unas 80 millas náuticas de Gaza. Mientras que Hamas denunció este lunes más de 20 muertos y cerca de 100 heridos en las últimas 24 horas.

El Gobierno de Israel procedió a la deportación de un contingente de 171 personas que formaron parte de la Flotilla Global Sumud, el grupo que había sido interceptado a unas 80 millas náuticas de Gaza. Entre las personas expulsadas se encontraba Greta Thunberg, la reconocida activista proveniente de Suecia. Mientras tanto, el mundo sigue advirtiendo el genocidio en proceso que cometen las fuerzas armadas israelíes: el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) denunció este lunes más de 20 muertos y cerca de 100 heridos en las últimas 24 horas. 


 

 

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

 

Hace 3 horas

Israel justificó los brutales ataques a Gaza: "Célula terrorista"

El Ejército de Israel ejecutó nuevos ataques en las últimas horas contra supuestos integrantes de Hamás, en medio de los esfuerzos diplomáticos por sacar adelante un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 

 

Desde el Gobierno israelí aseguran que sus tropas "eliminaron una célula terrorista armada con explosivos y morteros" en la ciudad de Gaza (norte), así como otra "célula" responsable del lanzamiento de un proyectil de mortero que dejó un soldado herido de levedad. Posteriormente, fue "eliminado" un "escuadrón terrorista" que atacó a sus fuerzas, sin causar víctimas.

Hace 4 horas

Gaza denunció 20 muertos y casi 100 heridos en las últimas 24 horas por los ataques de Israel

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), denunciaron este lunes más de 20 muertos y cerca de 100 heridos durante el último día a causa de los ataques de Israel.

 

 

El Ministerio de Sanidad gazatí afirmó en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las víctimas fatales alcanzan las 67.160 y los heridos 169.679, desde el inicio de la ofensiva en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas