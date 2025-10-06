Israel deportó a Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla en favor de Gaza

El Gobierno de Israel procedió a la deportación de un contingente de 171 personas que formaron parte de la Flotilla Global Sumud, el grupo que había sido interceptado a unas 80 millas náuticas de Gaza. Entre las personas expulsadas se encontraba Greta Thunberg, la reconocida activista proveniente de Suecia. Mientras tanto, el mundo sigue advirtiendo el genocidio en proceso que cometen las fuerzas armadas israelíes: el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) denunció este lunes más de 20 muertos y cerca de 100 heridos en las últimas 24 horas.
