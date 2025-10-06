Israel deportó a Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla en favor de Gaza

El Ejército de Israel ejecutó nuevos ataques en las últimas horas contra supuestos integrantes de Hamás, en medio de los esfuerzos diplomáticos por sacar adelante un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde el Gobierno israelí aseguran que sus tropas "eliminaron una célula terrorista armada con explosivos y morteros" en la ciudad de Gaza (norte), así como otra "célula" responsable del lanzamiento de un proyectil de mortero que dejó un soldado herido de levedad. Posteriormente, fue "eliminado" un "escuadrón terrorista" que atacó a sus fuerzas, sin causar víctimas.