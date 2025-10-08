Gaza: Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un primer acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su socio Israel y el movimiento islamista palestino Hamas llegaron a un acuerdo sobre la primera fase del plan que él mismo presentó para la devastada Franja de Gaza. Según adelantó "todos los rehenes (israelíes) serán liberados muy pronto e Israel replegará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos de una paz fuerte, duradera y sostenida", según informó el mandatario estadounidense en sus redes.

Noticia en desarrollo