EN VIVO
Conflicto en Medio Oriente

Gaza: Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un primer acuerdo

Según adelantó, "todos los rehenes (israelíes) serán liberados muy pronto e Israel replegará sus tropas a una línea acordada" dentro del devastado territorio palestino. 

08 de octubre, 2025 | 20.17

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su socio Israel y el movimiento islamista palestino Hamas llegaron a un acuerdo sobre la primera fase del plan que él mismo presentó para la devastada Franja de Gaza. Según adelantó "todos los rehenes (israelíes) serán liberados muy pronto e Israel replegará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos de una paz fuerte, duradera y sostenida", según informó el mandatario estadounidense en sus redes. 

Noticia en desarrollo

Trending
Crisis Económica
La morosidad de los préstamos a las familias alcanzó su máximo en 16 años Javier Slucki
Las más vistas