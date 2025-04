Reino Unido: la Corte Suprema legisló contra los derechos de las personas trans

"El concepto de sexo es binario, una persona es mujer o es hombre", sentenció, por unanimidad, la Corte Suprema del Reino Unido. El fallo histórico llegó al cabo de varias demandas interpuestas por la organización escocesa For Women Scotland (FWS) -apoyada entre otros, por la autora abiertamente anti trans de Harry Potter, JK Rowling- que reclamaron ante el tribunal que definiera qué es ser una mujer en el marco de la Ley de Igualdad, de 2010, que para ellas no incluía a las mujeres transgénero. El impacto en la normativa del país y el reclamo de las organizaciones pro derechos: “No desapareceremos ni nos rendiremos”, dijeron y convocaron a una movilización este sábado contra el fallo y contra la extrema derecha.

La decisión de la Corte no llega en cualquier momento, sino en un contexto en el que la extrema derecha tomó como bandera el ataque directo y explícito contra la comunidad trans. El partido Vox, de España; el trumpismo, en Estados Unidos; y el mileismo en Argentina, son ejemplo de que la embestida contra los derechos de la comunidad LGBTI+ se da de la misma manera en diferentes partes del mundo como parte de una supuesta batalla cultural, pero que tiene su impacto material en la vida de millones de personas.

En este caso, en el marco del juicio, el Gobierno escocés argumentó que las personas transgénero con un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG) tienen derecho a protecciones contra la discriminación basadas en el sexo, pero FWS denunció que esas protecciones sólo deben aplicarse a las personas que nacen mujeres.

FWS comenzó su batalla legal en 2018 cuando el Parlamento escocés aprobó un proyecto de ley diseñado para garantizar la proporción de mujeres en las juntas directivas del sector público. Entre otros puntos, la reglamentación estableció que una mujer trans con un GRC completo era legalmente una mujer.

Sin embargo, FWS argumentó que esos derechos solo deberían aplicarse en función del sexo biológico de la persona y denunció que, si el gobierno incluía a las personas transgénero en las cuotas, eso tendría consecuencias para la gestión de espacios y servicios diferenciados por sexo.

Las personas transgénero, por su parte, argumentaron que el caso erosionaría las protecciones que se les ofrecen contra la discriminación por su género reasignado.

Qué dijo la Corte

"La decisión unánime de este tribunal es que los términos ‘mujer’ y ‘sexo’ en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y a su sexo biológico", dijo Patrick Hodge, vicepresidente de la Corte Suprema y aclaró: "Sin embargo, desaconsejamos interpretar esta sentencia como un triunfo de uno o más grupos de nuestra sociedad a expensas de otro; no lo es".

Además, sostuvo "no causa desventaja a las personas trans" porque tienen protecciones bajo las leyes contra la discriminación y la igualdad.

El impacto en los derechos de las personas trans

Pese a las aclaraciones hechas desde el tribunal, la sentencia sí fue leída como un golpe en contra de los derechos de las personas trans. Por un lado, fue fuertemente celebrada por personalidades abiertamente reconocidas como personas anti-trans, como JK Rowlling: “Nunca tuviste los derechos que ahora afirmas haber perdido; tenías exigencias”, lanzó en sus redes sociales la autora de Harry Potter.

Por otro lado, la prensa británica y diversas organizaciones de la sociedad civil, advirtieron que se trata de un duro golpe contra la comunidad por las implicaciones que podría tener en la relectura de las normativas en las tres naciones británicas.

La BBC, en tanto, por ejemplo, señaló que el fallo impactará en la aplicación de las leyes de igualdad a los espacios de un solo sexo -como salas de hospitales, prisiones, refugios y grupos de apoyo-, en los reclamos de igualdad salarial, las políticas de maternidad, y otros derechos para las personas transgénero.

La diputada Maggie Chapman, del Partido Verde escocés, se pronunció al respecto y manifestó que la sentencia “es profundamente preocupante para los derechos humanos y supone un duro golpe para algunas de las personas más marginadas de nuestra sociedad".

Desde Laboristas por los derechos de las personas trans -facción del partido de gobierno- denunciaron que la sentencia es “decepcionante” y “consecuencia de un lobby incesante por parte de una red anti trans bien fundada con vínculos con la extrema derecha global”.

“El Laborismo no debe seguir el ejemplo de Donald Trump y debe, en su lugar, proteger la Ley de Igualdad, uno de los mayores orgullos legislativos de nuestro partido y la protección legal a las personas trans”, sostuvieron en un comunicado en el que manifestaron su solidaridad.

Convocatoria a movilizarse

Organizaciones trans como Trans Kids Deserve Better, Front for The Liberation of Intersex, Nonbinary Trans People y Pride in Labour lalmaron a una jornada de acción este sábado 19 en Parliament Square. “Independientemente de los ataques que se nos hagan, no desapareceremos ni nos rendiremos. Hay un movimiento creciente en contra, desde personas trans y queer hasta nuestros aliados en el movimiento obrero, el movimiento palestino y más allá. Únete a nosotros y demuestra a las personas transfóbicas, a la extrema derecha y al gobierno que esto está lejos de terminar”, sostuvieron en la convocatoria.