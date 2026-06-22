Mientras los colombianos esperan el resultado del escrutinio definitivo que determine quién se queda con la presidencial del país, el candidato oficialista Iván Cepeda le dijo al Abelardo De la Espriella que no lo "asustan" sus "rugidos y alaridos". Quien no esperó fue el presidente de Estados Unidos Donald Trump que ya lo celebró como el "nuevo presidente de Colombia". Los mercados, en tanto, reaccionaron con cautela a la noche electoral: el dólar continuó la tendencia a la baja como en las últimas semanas y las acciones que cayeron más fuerte fueron las de la petrolera Ecopetrol que perdieron un 10% de su valor.

"A nosotros que no nos amenacen", afirmó Cepeda en una declaración ante la prensa, en la que cuestionó el discurso pronunciado la noche del domingo por De la Espriella tras conocerse el resultado preliminar que le dio el triunfo con una ventaja inferior al 1 %. El candidato del Pacto Histórico, aseguró que el país está dividido en "dos mitades casi idénticas y simétricas" y defendió la necesidad de abrir un diálogo nacional, al tiempo que rechazó lo que consideró mensajes intimidatorios por parte de su rival.

"Somos un movimiento político muy numeroso. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios y a muchos políticos violentos. No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos", manifestó.

Expectativa por los resultados definitivos

En el preconteo de los votos, la diferencia entre De la Espriella y Cepeda es de poco más de 200 mil votos a favor del candidato radical. Dada la diferencia ajustada y la impugnación de 33 mil actas que hizo el oficialismo, Cepeda pidió esperar al conteo definitivo y dijo que reconocerá los resultados una vez que se hayan verificado todas las dudas planteadas por su campaña.

Asimismo, hizo un llamado a sus seguidores a mantener la serenidad y pidió que cualquier expresión pública se realice de manera pacífica. "Mi llamado es a guardar la calma, a tener tranquilidad", expresó Cepeda, quien aseguró que no está convocando movilizaciones y pidió que cualquier manifestación se mantenga dentro de los marcos democráticos y constitucionales.

Como también pasó en la primera vuelta, el tono entre Cepeda y el presidente saliente Gustavo Petro es bien distinta. Hoy le contesó por X una nota a The Economist en la que insistió con la idea de que hubo "manipulación electoral" que está "probada". La nota se había despachado contra Petro luego de que vinculara a Israel con la manipulación de los datos electorales. "La verdad del sistema electoral colombiano que ya probamos científicamente y hemos expuesto sus alteraciones algorítmicas y sus trampas ya hechas y esperamos que el escrutinio muestre su extensión y gravedad", denunció Petro.