Cinco países de la UE plantean medidas de salvaguardia para los futuros miembros del bloque

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas.

​La Unión Europea debería debatir la posibilidad de limitar de forma temporal ‌algunos derechos de ‌voto de los futuros nuevos miembros del bloque y establecer más garantías en materia de Estado de derecho, según un documento conjunto elaborado por Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo al ​que tuvo acceso ⁠Reuters el martes.

Con Montenegro esperando incorporarse ‌a la UE en 2028 ⁠y Albania, Ucrania y ⁠Moldavia presionando para avanzar en sus solicitudes de adhesión, los gobiernos europeos están debatiendo si ⁠deben modificarse las normas para los ​nuevos miembros.

Algunas capitales están ‌presionando ahora para que ‌la UE desarrolle salvaguardias más sólidas para ⁠los futuros miembros, debido en parte a la experiencia del bloque con el retroceso democrático en Hungría bajo el ​mandato ‌del anterior primer ministro, Viktor Orbán.

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El documento esbozaba posibles opciones que podrían incluirse en futuros tratados de adhesión, entre ellas un nuevo mecanismo ⁠de supervisión y una cláusula de salvaguardia que permitiría adoptar medidas en caso de retroceso grave en ámbitos como la democracia y la libertad de prensa.

"La UE debería mantener un debate en profundidad sobre la posibilidad ‌de establecer limitaciones temporales y transitorias de los derechos de voto de los nuevos Estados miembros, en particular en aquellos ámbitos del acervo comunitario en los que se ‌requiere la unanimidad", escribieron los cinco países.

En este sentido, se refirieron a las decisiones sobre ‌la ampliación, ⁠la política exterior y el presupuesto de la UE, en ​las que actualmente se necesita el consentimiento de todos los países miembros.

Con información de Reuters