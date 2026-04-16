Deportaciones masivas en Chile: Kast mandó el primer vuelvo con migrantes irregulares

A poco más de un mes de asumir en La Moneda, el presidente chileno José Antonio Kast lanzó este jueves el primer vuelo de deportación de inmigrantes irregulares, en el marco de su "política de control fronterizo estricto". Alrededor de 40 personas fueron expulsadas del país, de las cuales 30 tendrían antecedentes "asociados a delitos o conductas de alta gravedad", según fuentes oficiales. El vuelo partió desde la base militar de la Fuerza Aérea de Santiago de Chile y hará escalas en Bolivia, Ecuador y Colombia, donde los deportados serán entregados a autoridades migratorias de esos países.

El presidente Kast llegó al gobierno con fuertes críticas a la política de seguridad del gobierno de su antecesor, Gabriel Boric, y desde el primer día se comprometió a llevar adelante su programa de "reconstrucción nacional". Los vuelos para deportados son la segunda medida que toma dentro de su política anti migratoria, después de ordenar la construcción de una zanja en la frontera con Perú al norte del país para repeler los "cruces clandestinos". También prometió acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular, en particular de quienes "cuenten con condenas judiciales o antecedentes de delitos cometidos en el país", según advirtió el mandatario después de asumir.

"Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en condiciones irregulares, que sometieron a nuestro país a unos niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido. Nuestra primera política fueron los decretos del programa 'Escudos Fronterizos', para cerrar nuestras fronteras con la instalación de zanjas, muros y controles fronterizos con tecnología de máxima seguridad, además de ordenar operativos conjuntos entre nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros en la frontera norte", señaló Kast en un mensaje por televisión a todo el país.

"A poco andar del primer mes ya tenemos nuestro primer vuelo de expulsados. Y van a haber más", prometió en una rueda de prensa el subsecretario de Interior chileno, Máximo Pavez.

Los vuelos de deportados, una política con historia reciente en Chile

Una incógnita latente entre los chilenos es qué pasará con los inmigrantes venezolanos, que son la comunidad de extranjeros más grande del país y la que "más floja de papeles está", según fuentes oficiales chilenas. Las relaciones diplomáticas entre Santiago y Caracas están interrumpidas desde 2024.

Sin embargo, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, indicó en una conferencia de prensa que desde que Kast ganó las elecciones presidenciales "han salido voluntariamente 2.180 venezolanos" del país. "Y hoy día tenemos un 67% menos ingresos irregulares que cuatro años atrás", agregó el funcionario.

Cuántos inmigrantes ilegales tiene Chile hasta ahora, según cifras oficiales

De acuerdo a los datos de la autoridad migratoria, unas 330.000 personas se encuentran en situación irregular en Chile, país de unos 18 millones de habitantes y donde la población extranjera saltó de 0,8% en 1992 a 8,8% en 2024. Hay quienes justifican, incluso desde el Gobierno, que la suba de la delincuencia se explica en la llegada de éstos grupos de extranjeros al país.