En Chile camioneros llevan dos días de paro por el precio de la nafta

La medida de fuerza continúa pese a que se llegó a un principio de acuerdo con el Gobierno. Los servicios seguirán paralizados por tiempo indefinido.

La confederación chilena de camioneros de la Asociación Fuerza del Norte realizó este martes, por segundo día consecutivo, un paro con bloqueos para exigir al Gobierno de Gabriel Boric medidas de seguridad y ayuda para costear el alto precio de los combustibles. El lunes, el Gobierno y la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) firmaron un principio de acuerdo para levantar las medidas de fuerza, pero este martes volvieron a las calles.

El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, y el Gobierno acordaron el lunes mantener "un valor fijo del litro de combustible diésel por tres meses", entre otras iniciativas destinadas a destrabar la huelga. Sin embargo, la Asociación Fuerza del Norte no firmó el convenio y decidió continuar con las protestas.

"Con el Gobierno no tenemos ningún arreglo, ningún acuerdo", explicó a Radio Biobío el titular de Propietarios y Conductores de Paine, Marcelino Pérez, perteneciente a la confederación que no rubricó el pacto. La decisión de la Confederación de transportistas Fuerza del Norte de desmarcarse fue anunciada casi de manera inmediata a través de un comunicado, en el cual señalaron que sus "servicios seguirán suspendidos de forma indefinida" debido a que "dichos acuerdos no satisfacen nuestras demandas planteadas de manera formal en la casa de Gobierno".

La protesta central, que se fijó en el kilómetro 41 de la Ruta 5 Sur (principal arteria de comunicación terrestre del país) en la comuna de Paine, al sur de Santiago, se extiende hasta varias ciudades del tramo norte como Arica, Iquique y Coquimbo, y del centro de Chile, como Rengo y San Fernando en la región de O'Higgins. Además, en la región de Valparaíso, otros camioneros se dirigieron al kilómetro 66 de la Ruta 68, para cortar el tránsito en dirección a Santiago.

A finales de abril, los transportistas levantaron un paro de varios días tras reclamar por las alzas del combustible, garantías de seguridad en las rutas y el precio de los peajes.

Al comenzar las medidas de fuerza, los trabajadores denunciaron un "aumento descontrolado e impune de asaltos, robos, saqueos de las cargas transportadas, con un alto riesgo a la vida e integridad de los choferes". Al paro, convocado por la Confederación de Transportistas "Fuerza del Norte" y que incluyó bloqueos parciales de rutas del norte del país, se fueron sumando otros gremios, como la Agrupación de Propietarios y Conductores de Camiones "Paine".

La medida de fuerza es también para reclamar por el alto costo de los combustibles con constantes alzas en sus precios, explicó el presidente del gremio convocante, Cristian Sandoval, quien agregó que el problema "es insostenible para el rubro del transportista del pequeño y mediano empresario". Sandoval dijo en declaraciones a la emisora Radio Biobío que la protesta continuará "hasta escuchar una propuesta del Gobierno".

El dirigente dijo que el 3 de noviembre "se tuvo un acercamiento" con el Ejecutivo, que les pidió un tiempo para preparar su respuesta a las peticiones. "El tiempo se acabó, debido a eso nos estamos movilizando", dijo Sandoval.

En el marco de la protesta, varias ciudades del tramo norte y centro de Chile amanecieron con camiones paralizados. En Iquique, minutos después de la medianoche camioneros cortaron el tránsito en una pista de la Ruta 16, que conecta con la frontera con Bolivia, mientras en la región de Coquimbo, 400 kilómetros al norte de Santiago, se realizaron varias concentraciones durante la madrugada.

En la Región Metropolitana (Santiago) el paro se fijó en el kilómetro 41 de la Ruta 5 Sur ( el tramo sur de la principal arteria de comunicación terrestre en el país) con más de 100 camiones que se apostaron en la vía, en ambas direcciones. En el lugar había presencia policial y camiones con y sin acoplado estacionados de manera diagonal.