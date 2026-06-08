Cepeda denunció que De la Espriella planea un "autoatentado" justo antes del balotaje

El candidato a presidente del oficialismo en Colombia, Iván Cepeda, denunció este lunes que la campaña del opositor Abelardo De la Espriella está preparando un "autoatentado" con el "propósito de influir" en el balotaje dispuesto para el 21 de junio. La elección, que fue hace dos semanas, tuvos varios trapiés: el oficialismo tardó varios días en reconocer los resultados que dieron la delantera al candidato outsider y de derecha radical al tiempo que encendieron alarmas por el interés de Estados Unidos en la elección.

"Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección. Este montaje tendría lugar en los días previos al próximo 21 de junio, fecha de realización de los comicios de la segunda vuelta", denunció Cepeda y dijo que pondrá a disposición de la Fiscalía toda la información. Luego de denunciarlo, Cepeda pidió que refuercen todas las medidas de protección de De la Espriella y su fórmula vicepresidencial.

Cepeda, el candidato oficialista de Colombia, reconoció los resultados de la primera vuelta

Una semana después de la primera vuelta presidencial, el candidato del oficialismo de Colombia, Iván Cepeda, reconoció los resultados del conteo rápido, que lo ubicaron segundo, detrás del referente de extrema derecha, Abelardo de la Espriella. La noche electoral, el presidente saliente, Gustavo Petro, y luego el propio Cepeda pusieron en duda el nuevo sistema de conteo rápido y denunciaron la inclusión irregular de cientos de miles de cédulas de identidad en la recta final de la campaña.

"Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas. En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial", aseguró este domingo Cepeda en un comunicado difundido en sus redes sociales.