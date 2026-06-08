Cepeda, el candidato oficialista de Colombia, reconoció los resultados de la primera vuelta

Una semana después de la primera vuelta presidencial, el candidato del oficialismo de Colombia, Iván Cepeda, reconoció los resultados del conteo rápido, que lo ubicaron segundo, detrás del referente de extrema derecha, Abelardo de la Espriella. La noche electoral, el presidente saliente, Gustavo Petro, y luego el propio Cepeda pusieron en duda el nuevo sistema de conteo rápido y denunciaron la inclusión irregular de cientos de miles de cédulas de identidad en la recta final de la campaña.

"Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas. En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial", aseguró este domingo Cepeda en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Petro, sin embargo, se mantiene firme en sus denuncias y este mismo domingo tuiteó: "Los estafadores cuentan los votos en Colombia. Y ya se demostró que en 5.300 mesas votaron los 600.000 que sobrepasaron a Cepeda en consulados colombianos en EE.UU. y otras mesas, pero en una cantidad tal que era imposible que humanos pudieran votar en esa cantidad".

Y luego agregó: "He pedido que la justicia examine con técnicas informáticas forenses los softwares de conteo y escrutinio, dado que solo habían 25.000 testigos del Pacto cuando eran 122.000 mesas y no sabían impugnar, y por eso se jactan de la coincidencia del escrutinio y el conteo, cuando el problema fue que no hubo impugnaciones porque no hubo testigos y las mesas no impugnadas no se escrutan. Errores estratégicos que deben repararse en segunda vuelta, Pero el daño está hecho. La confianza mayor se deposita en el pueblo. Las campañas las deben tomar el pueblo y su juventud".

Cepeda apela al centro en busca de nuevos votos

Este fin de semana, el candidato oficialista también activó otro objetivo clave de su campaña de cara al balotaje del próximo domingo 21: sumar nuevos votos. La apuesta del ex senador y veterano militante de derechos humanos es conseguir el apoyo de los candidatos progresistas y de centro, aquellos que por fuera del uribismo quedaron en el medio de la polarización extrema.

"Estoy listo a dialogar, como lo he venido haciendo, con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco. Comprendo las críticas, en muchos casos justas, a lo que hemos hecho en estos cuatro años. Nuestra tarea es, de manera concertada, corregir la plana en lo que haya que hacerlo, y avanzar decididamente en lo que se ha hecho bien. Mi disposición al diálogo no es formal. Estoy presto a escuchar con atención argumentos y a buscar alternativas que nos unifiquen como país y nación", afirmó el candidato a sólo dos semanas del balotaje.