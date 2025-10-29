Brasil: las impactantes imágenes del megaoperativo en Río de Janeiro que dejó más de 122 muertos

Tras la operación más grande en la historia de Río de Janeiro contra el grupo narco Comando Vermelho (CV), vecinos de la favela Penha trasladaron durante la madrugada al menos 56 cadáveres a una plaza para facilitar su identificación. La acción comunitaria se dio luego de que las autoridades confirmaran que el operativo del martes dejó al menos 120 muertos, en medio de enfrentamientos con fuerzas policiales.

Según reportes citados por el medio brasileño O Globo, los cuerpos fueron extraídos de la zona de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, epicentro de los choques más violentos entre la Policía y los narcotraficantes. Las imágenes difundidas muestran los cadáveres cubiertos con plástico y tela, en una escena que refleja la magnitud del operativo y la tensión persistente en la región.