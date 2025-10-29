Brasil: las impactantes imágenes del megaoperativo en Río de Janeiro que dejó más de 122 muertos

El mega operativo masen la historia de Río de Janeiro contra el grupo narco Comando Vermelho (CV), ya dejó al menos 120 muertos, en medio de enfrentamientos con fuerzas policiales. Según reportes citados por el medio brasileño O Globo, los cuerpos fueron extraídos de la zona de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, epicentro de los choques más violentos entre la Policía y los narcotraficantes. Guerra en Río de Janeiro contra el narcotráfico. Cómo fue el operativo con drones en las favelas Alemão y de Penha.