Rio de Janeiro: las impactantes imágenes del megaoperativo contra el narcotráfico

Río de Janeiro vive horas de conmoción tras el megaoperativo más letal en su historia reciente. La cifra de muertos ya supera las 120 víctimas, luego de que vecinos del complejo de favelas Penha recuperaran más de 50 cadáveres en las calles, un día después del despliegue de 2.500 agentes contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

Durante la madrugada del miércoles, residentes de Penha salieron a buscar a sus familiares desaparecidos y trasladaron al menos 56 cuerpos a la plaza Saõ Lucas, cubiertos con plásticos y telas. Los cadáveres no estaban incluidos en el balance oficial difundido el martes, que contabilizaba 64 muertos -entre ellos cuatro policías- y 81 detenidos.

Las imágenes del megaoperativo en Rio de Janeiro

El coronel Marcelo de Menezes Nogueira, secretario del primer ministro, confirmó que los nuevos hallazgos no habían sido incorporados al conteo oficial. Testigos en el lugar describieron la escena como una “masacre” y denunciaron el accionar policial ante medios internacionales.

La operación se centró en dos grandes barriadas cariocas y buscaba frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, grupo nacido en 1979 en una cárcel de Río y dedicado al tráfico de drogas, armas y transporte ilegal. En territorio brasileño, solo lo supera el Primer Comando de la Capital (PCC), con base en São Paulo.

Según medios internacionales, los enfrentamientos incluyeron intensos tiroteos y el uso de drones para lanzar granadas contra los agentes. Las imágenes difundidas muestran calles devastadas, vehículos calcinados y cuerpos tendidos en zonas residenciales.

El megaoperativo tuvo lugar días antes de que la ciudad albergue eventos globales vinculados a la cumbre climática COP30, como la C40 de alcaldes y el Premio Earthshot del príncipe Guillermo de Inglaterra. En otras ocasiones, la Policía realizó operativos similares previos a grandes citas internacionales, como los Juegos Olímpicos de 2016, el G20 de 2024 y la cumbre de los BRICS en julio.

Más imágenes del operativo en Rio de Janeiro

Crédito de las fotos: Reuters, Deutsche Welle y Europa Press