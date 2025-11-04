Lula anunció una investigación independiente sobre el "desastroso" operativo de Río

FOTO DE ARCHIVO-Ceremonia de firma de un proyecto de ley de educación en Brasilia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que su Gobierno impulsará una "investigación independiente" sobre la redada policial de la semana pasada en Río de Janeiro en la que murieron 121 personas, entre ellas cuatro policías. "Es importante ver en qué condiciones ocurrió", dijo a la prensa en Belén, en vísperas de la cumbre climática COP30. "La orden del juez era que se cumplieran órdenes de detención, no una matanza masiva; y sin embargo, hubo una matanza masiva".

La operación del 28 de octubre fue la más mortífera de la historia de Brasil. Su objetivo era la banda Comando Vermelho, que controla el tráfico de drogas en varias favelas, barrios pobres y densamente poblados que se extienden por el accidentado terreno de la ciudad. Las autoridades del estado de Río de Janeiro, al mando del gobernador bolsonarista Claudio Castro, consideraron que la operación fue un "éxito" y afirmó que las "únicas víctimas reales" eran los agentes asesinados y que todos los demás eran delincuentes.

"El hecho es que, en términos de número de muertos, algunos pueden ver la operación como un éxito. Pero desde el punto de vista de la acción del Estado, creo que fue desastrosa", dijo Lula, en una lectura opuesta al gobernador bolsonarista.

Lula da Silva cruzó el operativo en Río de Janeiro y pidió coordinación para combatir el crímen organizado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su preocupación por la muerte de 130 personas en la Operación en Río de Janeiro, y marcó una clara diferencia con el gobernador del Estado carioca, Claudio Castro, quien celebró el operativo como un “éxito”. En sus declaraciones, Lula pidió una estrategia nacional coordinada que enfrente al narcotráfico sin poner en riesgo a la población civil.

Tras el operativo policial, el presidente de Brasil difundió un mensaje en redes sociales, en el que anunció el envío de funcionarios a Río de Janeiro para reunirse con el gobernador Cláudio Castro y planteó la necesidad de un plan coordinado. “Esta mañana me reuní con ministros de mi gobierno y les di instrucciones al Ministro de Justicia y al Director General de la Policía Federal para que fueran a Río a reunirse con el gobernador”, expresó Lula. En su declaración, el presidente subrayó que “no podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades”.

Con información de Reuters