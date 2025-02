La Fiscalía de Brasil denunció al ex presidente Jair Bolsonaro por intento de Golpe contra Lula

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro reacciona en un acto en el Teatro Municipal de Sao Paulo, Brasil

La Fiscalía General de Brasil presentó este martes una denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro por una supuesta conspiración para intentar dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022, según confirmó el diario brasileño G1 y la agencia de noticias EFE.

La denuncia fue presentada por la Fiscalía General y ahora es el Supremo Tribunal de Justicia el que deberá analizar si al admite o no y en ese caso pasar a la imputación y avanzar con el juicio. No sólo fue acusado de intento de Golpe sino también de "abolición violenta del estado democrático de derecho", y de conducir una "organización general". Todas estas figuras son las que había presentado en una extensa investigación la Policía Federal de Brasil a fin del año pasado. Dentro de los altos cargos, también fueron denunciados el ex vicepresidente, el general Walter Braga Netto, y el teniente coronel Mauro Cid.

La acusación contra Jair Bolsonaro

Según el escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso G1, Bolsonaro "sab{ia del plan" que tenía como objetivo matar a Lula a fines de 20222 y lo aprobó. "Los integrantes de la organización criminal estructuraron, en el ámbito del Palacio de Planalto, un plan de ataque a las instituciones, con vistas a derrocar el sistema de funcionamiento de los poderes y el orden democrático, que recibió el siniestro nombre de "Puñal Verde Amarillo". El plan fue ideado y llevado a conocimiento del Presidente de la República, quien lo aprobó, al mismo tiempo que se divulgaba un informe en el que el Ministerio de Defensa se encontraba en la posición de tener que reconocer la inexistencia de detección de fraude en las elecciones", escribió el procurador general.

FOTO DE ARCHIVO: El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se para frente a su casa antes de declarar ante la Policía Federal en Brasilia

Y continuó: "Para una mejor comprensión de los hechos narrados, vale recordar que, a partir de 2021, el Presidente de la República adoptó un tono creciente de ruptura con la normalidad institucional en sus reiteradas declaraciones públicas, en las que expresó su descontento con decisiones de tribunales superiores y con el sistema electoral electrónico vigente”. Según el fiscal, Bolsonaro se volvió más anitdemocrático desde 2022 y dijo que "ganó mayor impulso" dese que Lula se posicionó fuerte en la campaña presidencial y resultó electo.