A contramano de Milei, Lula impulsa la reducción de la jornada laboral

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este miércoles que enviará al Congreso un proyecto para terminar con la jornada semanal laboral actual de 6x1 y reducir las horas de trabajo sin afectar los salarios. La iniciativa, apoyada en el aumento de la productividad, alimenta un debate clave en la región y marca un fuerte contraste con la política laboral impulsada por Javier Milei en Argentina que amplia las horas de trabajo.

El gobierno brasileño avanzará esta semana con un proyecto para modificar uno de los esquemas laborales más extendidos: la jornada 6x1, que implica trabajar seis días consecutivos y descansar uno. La iniciativa apunta a reducir la carga horaria sin recortar ingresos, apoyándose en el impacto de las nuevas tecnologías sobre la productividad.

Según explicó Lula, el objetivo es que los trabajadores tengan más tiempo de descanso y ocio sin perder poder adquisitivo. En esa línea, sostuvo que el avance tecnológico permite producir más en menos tiempo, lo que habilita discutir una reorganización del trabajo. El mandatario también anticipó que el proyecto contemplará excepciones para determinadas actividades, con el fin de evitar una aplicación rígida. La propuesta incluiría mecanismos de negociación para sectores que, por sus características, necesiten mantener esquemas diferenciados.

El anuncio de Lula representa un batacazo en la escena política, con un debate por delante que partirá aguas. "El presidente Lula acaba de confirmar que presentará en los próximos días un proyecto de ley con carácter de urgencia para poner fin al sistema de turnos 6x1. Cada diputado tendrá 45 días para decidir si vota a favor de los trabajadores brasileños o de los privilegiados", tuiteó el secretario general del Gobierno, Guilherme Boulos.

La discusión sobre la reducción de la jornada no es nueva en Brasil. Actualmente, el Congreso ya analiza una propuesta de reforma constitucional que también busca modificar el esquema vigente y eliminar la lógica del 6x1. Desde la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados señalaron que el eventual proyecto del Ejecutivo no frenará el tratamiento de esa iniciativa, que comenzó a debatirse el año pasado y se encuentra en una etapa inicial.

Un contraste directo con la política de Milei

El impulso de esta iniciativa en Brasil marca una clara diferencia con el rumbo adoptado por el gobierno de Milei en Argentina. Mientras el gobierno libertario promueve reformas orientadas a flexibilizar el mercado laboral y extender condiciones de trabajo en nombre de la competitividad, Lula propone un esquema inverso.

El modelo brasileño apunta a trabajar menos, con mejores salarios y mayor productividad, y así poner el foco en la calidad de vida de los trabajadores.