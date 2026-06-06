Brasil formará parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

Brasil fue elegido para integrar el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para el período 2027-2029, en una votación realizada en la sede de la ONU esta semana. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, la candidatura obtuvo 181 votos de los Estados miembros de la organización.

La elección se produce en un contexto en el que Brasil busca ampliar su protagonismo en los organismos internacionales y recuperar espacios de influencia internacional. Durante los últimos años, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva impulsó una estrategia orientada a fortalecer la presencia brasileña en la ONU y en otros ámbitos multilaterales, con énfasis en las discusiones sobre desarrollo sostenible, combate al hambre, cambio climático y reforma de la gobernanza global.

El Consejo Económico y Social es uno de los seis órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas y está integrado por 54 países elegidos por la Asamblea General. Su función central consiste en coordinar el trabajo de las agencias especializadas, los programas y las comisiones de la ONU vinculadas a cuestiones económicas, sociales y humanitarias. También tiene la responsabilidad de elaborar recomendaciones para los Estados miembros sobre comercio internacional, desarrollo sostenible, igualdad de género, ciencia, tecnología, educación y derechos humanos.

Las chances que obtiene Brasil al ingresar al Consejo Económico

La participación de Brasil en este organismo le permitirá intervenir en debates estratégicos sobre las prioridades de desarrollo a nivel mundial y colaborar en la coordinación de iniciativas impulsadas por el sistema de Naciones Unidas. Además, tendrá la posibilidad de influir en la elaboración de propuestas vinculadas a la reducción de la pobreza, la inclusión social y la promoción de políticas orientadas al crecimiento económico sostenible.

Desde la Cancillería brasileña destacaron que el resultado de la votación "refleja la confianza de la comunidad internacional en la capacidad del país para contribuir a la construcción de consensos dentro de la ONU". El respaldo de 181 países representa una de las votaciones más amplias obtenidas por Brasil en los últimos años dentro de organismos multilaterales y fue interpretado por el gobierno como una señal de reconocimiento a su política exterior.

El mandato comenzará en enero de 2027 y se extenderá hasta finales de 2029. Durante ese período, Brasil participará de las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo, donde se discuten algunos de los principales desafíos internacionales relacionados con el desarrollo económico y social. "Brasil se suma así a una plataforma que le permitirá impulsar sus prioridades diplomáticas y participar en la definición de las políticas que orientarán buena parte de la agenda internacional durante los próximos años", tal como advirtieron desde Cancillería.