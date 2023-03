Alemania: siete muertos y ocho heridos por el tiroteo en una Iglesia

Según informaron medios locales, hubo un tiroteo mortal en una iglesia ubicada en la ciudad de Hamburgo. Se desconoce el número de heridos y muertos.

Al menos siete personas habrían resultado muertas y se contabilizaron decenas de heridos en un tiroteo ocurrido en una iglesia en Hamburgo, durante la jornada de este jueves, según informaron autoridades de dicha ciudad ubicada en el norte de Alemania. Medios locales del país indicaron que los autores fueron uno o varios.

El hecho ocurrió en un local de los Testigos de Jehová de Hamburgo. Fuentes policiales todavía no brindaron detalles del o los autores del tiroteo, en el que además resultaron heridas varias personas. "Hay una operación policial muy grande en Alsterdorf (barrio al norte de la ciudad). Actualmente estamos examinando los antecedentes y proporcionaremos más información en breve", manifestó la policía local en redes sociales.

Minutos más tarde, también desde la cuenta oficial de Twitter de las autoridades policíacas, manifestaron: "Según los hallazgos iniciales, se disparó un tiro en una iglesia en la calle Deelböge, en el distrito Groß Borstel. Varias personas resultaron gravemente heridas, algunas incluso mortales". Y añadieron: "Estamos en el sitio con un gran contingente de fuerzas. A continuación se ofrece más información".

Sobre el cierre del comunicado, la Policía de Hamburgo indicó: "Hasta el momento no existe información fidedigna sobre el móvil del crimen. Le pedimos que no comparta suposiciones no seguras ni difunda rumores".

Noticia en desarrollo...