El Gobierno de Trump cargó contra la BBC: "Propaganda izquierdista"

El gobierno de Donald Trump continúa con sus ataques contra los medios y ahora la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó a la BBC de ser una "máquina de propaganda izquierdista" y de dar "noticias 100% falsas". La funcionaria cargó contra la cadena al criticar un documental en el que presuntamente se editó adrede un discurso del mandatario republicano antes de la toma del Capitolio en 2021.

“Este fragmento deliberadamente deshonesto y editado selectivamente por la BBC es una prueba más de que son noticias totalmente falsas, al 100%, que ya no deberían merecer la pena ver en las pantallas de televisión del pueblo del Reino Unido”, dijo Leavitt en diálogo con The Telegraph.

La funcionaria se quejó de que "cada vez" que viaja al Reino Unido con Trump se ve "obligada" a ver esta cadena británica en "las habitaciones del hotel". "Se me arruina el día escuchando su descarada propaganda y mentiras sobre el presidente de los Estados Unidos y todo lo que está haciendo para mejorar Estados Unidos y hacer del mundo un lugar más seguro", deslizó.

Este mismo medio británico con el que habló la vocera dio a conocer hace pocos días una investigación en la que se afirma que en el documental "Trump: ¿Una segunda oportunidad?", producido por la BBC, se modificó intencionalmente un pasaje de un discurso de Trump, con el objetivo de involucrarlo en la toma del Capitolio de 2021.

Qué había dicho Trump

En su discurso en Washington el 6 de enero de 2021, antes del ataque, el republicano dijo: "Vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas". Sin embargo, en la edición del documental de la BBC se le ve diciendo: "Vamos a caminar hasta el Capitolio... y estaré allí contigo. Y lucharemos. Lucharemos como demonios".

Las dos secciones del discurso que fueron editadas juntas tenían una diferencia de más de 50 minutos, según expuso The Telegraph.

No solo la vocera de la Casa Blanca se hizo eco de esta investigación sino también el hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump Jr., compartió en redes sociales la publicación del medio británico y trató a la BBC de “periodistas de fake news” y estar “llenos de mier...”

Luego de aquel acto de Trump, cientos de sus simpatizantes irrumpieron en el Capitolio para protestar por la victoria electoral de Joe Biden, una jornada que culminó con cinco personas fallecidas durante los disturbios.

Una parte del Congreso acusó a Trump de fomentar la violencia con falsas acusaciones de fraude electoral, pero fue absuelto en el juicio político que lo señalaba de ser uno de los instigadores de los hechos.