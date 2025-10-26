Trump reculó ante Lula y se reunieron para discutir la baja de aranceles

Los presidentes Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva en su bilateral en Malasia

El presidente Donald Trump abrió el paraguas para una negociación con Brasil en la cuestión arancelaria en el marco de una bilateral que tuvieron este domingo en Malasia, al margen de la Cumbre de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Trump castigó a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con aranceles del 50% y sanciones económicas a las autoridades de la Corte Suprema luego de que se conociera la sentencia a 21 años de prisión contra Jair Bolsonaro. Fiel a su estilo de negociación por garrote, el presidente norteamericano ahora se mostró abierto a dialogar. En Brasil los aranceles generaron malestar en sectores clave de la economía, como el campo y la industria, incluso dentro del propio electorado del ex presidente Jair Bolsonaro que fue, junto a uno de sus hijos, quien los impulsó en su pelea contra Lula.

"Tuve una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas", tuitió Lula, luego del encuentro. Durante la bilateral, Lula dejó en claro que, según su perspectiva, "no hay ninguna razón para que haya un conflicto entre ambos países" y que es muy optimista respecto a "avances" en la relación. Tras varios minutos de preguntas de todo tipo que hizo prensa a Trump, Lula pidió que hicieran el resto de las preguntas después de la negociación, y en ese gesto tomó el liderazgo de la bilateral.

"No tenemos mucho tiempo, no tenemos tiempo para perder hablando", dijo Lula e hizo reír a Trump. "No son buenas preguntas tengo que decir", acotó el republicano. Lo llamativo fue que al finalizar el encuentro Lula hizo gala de él en redes sociales pero Trump no publicó nada.

Por primera vez desde 2019, Trump y Xi se reunirán en medio de la guerra comercial

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el de China Xi Jinping se reunirán por primera vez en seis años el próximo jueves en medio de la feroz guerra comercial iniciada por el republicano. Ambos líderes, que se reparten esferas de influencia a lo largo de todo el mundo, se vieron por última vez en la cumbre del G20 en Osaka, Japón.

Este nuevo encuentro será en Gyeongju, Corea del Sur, según anunció este jueves en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavit. Lo harán al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).



