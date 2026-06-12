La primera ministra italiana, Georgia Meloni, alertó que su gobierno apoyará las sanciones europeas contra la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania, a la par que afirmó que le gustaría que le apliquen esas mismas sanciones al ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir. En paralelo, se refirió a la guerra en Ucrania y advirtió que Europa "debería mantener su apoyo a Kiev", así como también afirmó que su país respaldará las sanciones contra Rusia vigentes desde hace algunos meses.

Durante una presentación ante la Cámara de Diputados, la premier italiana informó cuáles son sus prioridades en su agenda internacional, ante la cumbre del Consejo Europeo que se celebrará la semana que viene en Bruselas. Meloni condenó, entre otras cosas, las últimas declaraciones de Ben Gvir cuando se burló de los activistas que participaron de la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, entre quienes había militantes italianos, cuando los acusó de ser "aspirantes a héroes" y los obligó a arrodillarse con los ojos vendados diciéndoles "Bienvenidos a Israel". El funcionario está siendo investigado en Italia por esa razón.

"Italia tiene la intención de apoyar las medidas contra quienes, como los colonos violentos, incitan al odio y al extremismo", afirmó Meloni, y apuntó al ministro israelí: "Entre quienes deberían ser sancionados están personas como el ministro Ben Gvir, a quien hemos solicitado que se sancione por su comportamiento inaceptable hacia ciudadanos italianos".

"Aprovecho esta oportunidad para rechazar las declaraciones del propio ministro, que son inaceptables para Italia e indignas para Israel", agregó la premier en su intervención ante el Parlamento.

Respaldo a Ucrania y condena firme contra Rusia

Sobre la mitad de su presentación, Meloni también habló de la guerra en Ucrania y sostuvo que que "Europa debe mantener su apoyo a Kiev y seguir presionando a Moscú", razón por la cual su gobierno respaldará el último paquete de sanciones contra Rusia, propuesto el martes pasado. En esa línea, la primera ministra afirmó que Italia "apoya la defensa de Ucrania", postura que calificó como "inalterable" de parte de Roma.

Meloni también hizo un diagnóstico del presente de la Unión Europea, en lo que indició que Europa necesita hoy "identificar una figura de autoridad" que la represente "en posibles futuras conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania". También destacó que, en la cumbre de la OTAN que se celebrará el mes que viene en Turquía, informará a los aliados que Italia ampliará el porcentaje de su PBI destinado a defensa de la Alianza Transatlántica.

"Estamos preparados para asumir nuestras responsabilidades en materia de defensa y lo reiteraremos en la cumbre de la OTAN, donde Italia invertirá el 2,8% de su PIB en defensa y seguridad", afirmó Meloni en esa línea.

Finalmente, la primera ministra italiana manifestó su oposición a que se elimine la necesidad de unanimidad entre los Estados miembros de la UE para las decisiones clave. "No estoy de acuerdo con abandonar la unanimidad en la Unión Europea. No creo que la UE deba ser un club donde los más fuertes impongan su voluntad a los demás. La política puede encontrar sus propias soluciones, incluso en los temas más divisivos como Ucrania. El problema de Europa reside en otra parte. En todo caso, la cuestión es hasta qué punto se respetan las soluciones y hasta qué punto se revierten", señaló.