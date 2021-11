Investigan a exministro francés por violación y agresión sexual a mujeres

La Justicia francesa anunció hoy que comenzará a investigar por abuso sexual al exministro y figura del mundo ecologista francés Nicolas Hulot, tras las acusaciones de varias mujeres en un reportaje difundido en la televisión pública de Francia.

Al menos seis mujeres, entre ellas una menor de edad en el momento de los hechos, acusan de violaciones y agresiones sexuales al antiguo presentador de televisión y exministro de Transición Ecológica, las cuales habrían ocurrido entre 1989 y 2001.

Las investigaciones buscan "determinar si los hechos denunciados pueden considerarse como un delito penal y si, vista la antigüedad de los mismos, ha prescrito la acción pública", explicó la fiscal de París, Laure Beccuau, en un comunicado.

En un reportaje difundido ayer en el canal de la televisión pública francesa France 2, tres mujeres explicaron las agresiones de las que dicen haber sido víctimas, según informó la agencia de noticias AFP.

Entre ellas está el testimonio de la militante ecologista Claire Nouvian, quien recuerda la demanda por violación que en 2018 presentó la nieta del expresidente François Mitterrand, Pascale Miterrand, y que se archivó al prescribir el delito.

Al conocerse las denuncias públicas en televisión, Hulot las negó rotundamente.

"Sé que a partir de mañana comenzará el linchamiento. Quiero decirlo sin rodeos: ni cerca ni lejos, he cometido estos actos. Estas afirmaciones son puramente falsas", argumentó.

"Durante cuatro años he sufrido el veneno de los rumores, las insinuaciones, a veces las acusaciones abiertas. Este veneno de la sospecha hace su trabajo, pero con cierta ingenuidad pensé que no me podía pasar nada grave. Pero hoy, ser inocente ya no te permite dormir en paz", agregó Hulot, citado por la agencia de noticias Europa Press.

Además, anunció en la cadena de información francesa BFM TV que se retiraba "definitivamente" de la vida pública, para proteger a sus allegados y a la Fundación que lleva su nombre de un "linchamiento".

La fiscalía de París abre sistemáticamente investigaciones sobre las acusaciones de agresiones sexuales contra menores, incluso si los hechos parecen prescritos, para verificarlos y buscar eventuales delitos que todavía pueden ser juzgados.

Hulot fue ministro de Transición Ecológica en el primer Gabinete del presidente liberal Emmanuel Macron, cargo que abandonó 15 meses después en agosto de 2018 tras criticar la falta de ambición ecológica del Gobierno.

Con información de Télam