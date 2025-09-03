Hombre chino lleva adelante inusual protesta días antes de gran desfile militar en Pekín

Foto del martes del Presidente chino Xi Jinping en una reunión con su par ruso Vladimir Putin en Pekín

Un hombre chino protagonizó una inusual protesta días antes de que el presidente Xi Jinping recibiera a un grupo de líderes mundiales en un desfile militar en Pekín, proyectando lemas anticomunistas en un edificio de una ciudad del suroeste de China, mostraron imágenes de las redes sociales.

En un rascacielos de Chongqing se proyectaron lemas gigantes que decían "solo sin el Partido Comunista puede haber una nueva China" y "abajo el fascismo rojo, derroquemos la tiranía comunista", mostraron vídeos difundidos en X y verificados por Reuters.

Una publicación del disidente extranjero Li Ying en el que aparecía el video fue visto 18 millones de veces, según un contador de X.

Otro video publicado en X y verificado por Reuters mostraba a policías irrumpiendo el 29 de agosto en la habitación vacía del hotel donde se encontraba el proyector.

Qi Hong, de 43 años y natural de Chongqing, dijo al New York Times que había instalado el proyector en agosto, antes de salir de China con su mujer y sus hijas.

Señaló que el proyector y una cámara de vigilancia dentro de la habitación del hotel que filmó la entrada de la policía fueron operados por él a distancia desde Reino Unido, y que las imágenes fueron transmitidas durante 50 minutos antes de que los agentes encontraran el proyector.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Reuters no pudo ponerse en contacto con la Oficina de Seguridad Pública de Chongqing ni con Qi.

La protesta tuvo lugar días antes del desfile militar en Pekín, diseñado para proyectar el poder de Xi.

"La verdadera importancia radica en la continua voluntad de los intrépidos ciudadanos de criticar públicamente al líder chino Xi Jinping y pedir reformas democráticas frente a la creciente represión del Gobierno", dijo en un comunicado Maya Wang, directora asociada para Asia de Human Rights Watch.

Qi dijo que durante muchos años fue un trabajador migrante en el sur de China, donde soportó malos tratos y detenciones ocasionales por parte de la policía, antes de trasladarse a Pekín y poner en marcha un pequeño negocio de comercio electrónico.

Dijo que se desilusionó con el Gobierno durante los confinamientos estrictos por la pandemia del COVID y quiso protestar contra la "educación patriótica ciega" en las escuelas.

La educación patriótica es obligatoria por ley como parte del currículo escolar de China, donde los alumnos aprenden sobre temas como los logros del Partido Comunista y la seguridad nacional.

Qi dijo que su hermano y su anciana madre, que permanecen en China, fueron amenazados por la policía tras el incidente.

Las imágenes de la protesta no circularon por las redes sociales chinas, que están censuradas.

Las protestas públicas contra el Partido Comunista son extremadamente raras, en parte debido a la vigilancia, la censura en internet y el desmantelamiento por parte del Gobierno de la libertad de expresión y el activismo de base.

Con información de Reuters