La senadora Cristina del Carmen López Valverde (PJ) ratificó su voto en contra del proyecto de aborto legal, pero un comentario que hizo generó burlas e indignación en las redes sociales.

La sanjuanina reconoció su falta de lectura de la norma sobre el proyecto alternativo para despenalizar el aborto. "Sería muy irresponsable de mi parte votar un proyecto al que yo no he podido acceder, analizar, estudiar en profundidad. Si eso se diera no estaría en esta situación de estar tan ligera en las responsabilidades que me compete", dijo en una entrevista con Senado TV, la señal oficial de la cámara Alta.

Ante el revuelo que generó su respuesta, aclaró: "Fui consultada sobre la posibilidad de votar sobre tablas un proyecto sobre Despenalización del Aborto, a la que mi respuesta fue que no tuve acceso al mencionado texto".

En el recinto, se defendió de las críticas: "Quisiera profundizar en otros aspectos, que tienen que ver con mi formación, con mi forma de vida, no soy médica, no soy abogada, vengo del mundo de la academia. Este tema me ha llevado también a leer bastante, a informarme, aunque por ahí ha trascendido en las redes que yo voto por la negativa porque no he estudiado el tema. No quiero pensar en malas intenciones, quiero pensar en una mala interpretación".