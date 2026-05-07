Zelenski dice que alto el fuego ruso por conmemoración de IIGM muestra lógica "extraña e inapropiada"

Imagen de archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a su llegada a una cumbre informal de líderes europeos en Ayia Napa, Chipre.

El ​presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el jueves que la proclamación por parte de ‌Rusia de un alto ‌el fuego limitado con motivo de las conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial pone de manifiesto la lógica "extraña e inapropiada" de sus dirigentes.

En su discurso nocturno por video también dijo que Estados Unidos podría defender mejor ​la paz en ⁠Europa, tal y como hizo durante la ‌Segunda Guerra Mundial, mostrando una "postura justa ⁠y firme" frente a ⁠una Rusia agresiva.

"Quieren el permiso de Ucrania para celebrar su desfile, para salir a la plaza ⁠con seguridad durante una hora una vez ​al año, y luego seguir ‌matando, matando a nuestro ‌pueblo y librando la guerra", comentó Zelenski.

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"Los ⁠rusos ya están hablando de ataques después del 9 de mayo. Una lógica extraña y sin duda inapropiada por parte de los ​dirigentes ‌rusos", añadió.

Los comentarios de Zelenski parecían haber sido preparados antes de que el Ministerio de Defensa ruso anunciara una ampliación del alto el fuego —desde la medianoche del ⁠8 de mayo hasta el 10 de mayo— para conmemorar el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en lo que los rusos denominan la Gran Guerra Patria.

En calidad de principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov llegó a Miami ‌para reunirse con representantes estadounidenses con el fin de avanzar hacia un acuerdo de paz. Zelenski afirmó que lograr la paz en Europa sería la mejor manera de honrar a quienes ‌lucharon contra la Alemania nazi.

"Al igual que hace 81 años, ahora Estados Unidos puede contribuir a la ‌paz con ⁠una postura justa y firme frente al agresor", indicó. "Y es importante que ​el pueblo estadounidense vea ahora a Rusia precisamente de esta manera: como un agresor".

Con información de Reuters