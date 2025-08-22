A 10 días de la condena, el rol estatal formoseño en el histórico juicio por el asesinato del yaguareté

A raíz de la histórica condena de la justicia formoseña, en la que se condenó a cuatro personas por matar a un yaguareté, se conoció el rol que tuvo el Estado provincial. A través del Ministerio de la Producción y Ambiente, el organismo del Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental dio inicio a la causa al denunciar por la caza furtiva de un ejemplar en Estanislao del Campo, en el sudeste de la provincia, hecho que derivó en un histórico juicio con condenas ejemplares.

El pasado 27 de julio de 2024, según Agenfor, se elaboró un informe técnico donde se documentaba la caza del ejemplar, tras detectarse conversaciones y fotografías compartidas por los imputados a través de WhatsApp. A partir de ello, el organismo dio aviso inmediato a la Unidad Especial de Policía Ecológica (UEPE) y a la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), que iniciaron las tareas de investigación.

Tras obtener esta información, el gobierno provincial formalizó la denuncia correspondiente ante la autoridad policial, lo que dio inicio al sumario de investigación bajo la intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, a cargo de la doctora Gabriela Soledad Plazas.



La investigación se desplegó de manera rápida y eficiente, con la colaboración de la Policía y de la comunidad local. En menos de 48 horas, se libraron órdenes de allanamiento en viviendas de parajes de Ibarreta y Estanislao del Campo. En los procedimientos —en los que participaron agentes del Ministerio de la Producción y Ambiente junto a fuerzas de seguridad— se secuestraron armas de fuego, sogas, prendas de vestir con manchas de sangre, restos biológicos y otros elementos clave para la causa, que permitieron identificar y detener a los responsables. La celeridad de la investigación y su accionar fue clave para poder detectar estas prueba.

La condena a los cuatro campesinos

El proceso judicial concluyó con una serie de medidas dispuestas en los que tres de los imputados fueron condenados a cumplir dos años de prisión efectiva bajo modalidad cautelar, mientras que el cuarto recibió una pena de dos años de prisión de ejecución en suspenso. Además, se estableció el pago de 20 millones de pesos en concepto de reparación del daño, suma que deberá ser destinada al Programa de Conservación del Yaguareté, y que deberá abonarse en un plazo máximo de 90 días.

Como parte de las medidas complementarias, los imputados deberán realizar una capacitación obligatoria sobre la protección, la importancia ecológica y la convivencia con esta especie. Asimismo, se les impusieron las costas del proceso judicial, equivalentes a 20 Unidades de Medida Arancelaria (UMA), lo que representa un monto de $1.487.520 para cada uno de los representantes de la querella y los defensores.

Finalmente, se ordenó la comunicación de la sentencia al Registro Nacional de Reincidencia.

El compromiso con el resguardo de la fauna

Finalizado el juicio, el Gobierno de Formosa reafirma su compromiso con la conservación del yaguareté (panthera onca), especie declarada Monumento Natural. Los fondos obtenidos de la reparación económica serán destinados a fortalecer el Programa Provincial de Conservación del Yaguareté, que promueve la coexistencia entre la ganadería de pequeños productores y los grandes felinos en corredores boscosos de la provincia.

De esta manera, el Ministerio de la Producción y Ambiente continuará con las acciones de monitoreo, concientización y articulación con los pobladores locales, consolidando a Formosa como una provincia pionera en la protección de su fauna silvestre y en el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y provincial.