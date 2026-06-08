Xi Jinping celebra un "nuevo comienzo" en las relaciones con Corea del Norte antes de la cumbre

FOTO DE ARCHIVO: El presidente chino Xi Jinping y el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un, se dan la mano en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

Por Jack Kim y Liz ​Lee

SEÚL/PEKÍN, 8 jun (Reuters) - Las relaciones entre China y Corea del Norte se encuentran en un "nuevo punto de partida histórico", dijo el lunes el ‌presidente Xi Jinping en unas ‌declaraciones publicadas en medios de comunicación estatales del país vecino antes de su llegada a Pionyang para una extraordinaria cumbre con el líder Kim Jong-un.

La política inquebrantable de China es desarrollar las relaciones con el Norte y ambos países reforzarán los intercambios en todos los ámbitos, dijo Xi en el periódico Rodong Sinmun antes de una visita considerada significativa por ser su primer viaje internacional ​de este año.

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"Debemos oponernos ⁠a la hegemonía, al autoritarismo y a todos los intentos y conspiraciones ‌para revivir el militarismo que ponen en peligro la seguridad ⁠y la estabilidad regionales", dijo Xi en ⁠el esfuerzo de Pekín por acercar a Pionyang.

Se espera que Xi mantenga conversaciones con Kim durante la visita de dos días, la primera en siete años a ⁠este hermético vecino de China, en un momento en que su ​economía, fortalecida por los crecientes lazos comerciales y militares ‌con Rusia, podría reforzar la confianza ‌de Kim en las negociaciones.

"Su visita tiene como objetivo mantener viva la ⁠tradición en condiciones muy diferentes a las de su último viaje", dijo John Delury, investigador principal de la Asia Society, en una publicación en la red social X.

El comentario de Xi celebra la "amistad tradicional" entre Pekín y Pionyang, y ​hace hincapié ‌en la cooperación estratégica y el socialismo en todo momento, añadió Delury.

Xi también se comprometió a colaborar con Corea del Norte para promover un multilateralismo justo y ordenado y una globalización económica inclusiva en beneficio del mundo, y añadió que la paz y la estabilidad ⁠regionales a largo plazo eran el objetivo común de ambas naciones.

BANDERAS EN LAS AVENIDAS DE PIONYANG

Las banderas de ambos países adornaban las principales avenidas de la capital norcoreana en un breve vídeo difundido por la agencia oficial de noticias Xinhua, que añadió que de los edificios emblemáticos colgaban pancartas de bienvenida a Xi.

Xi partió de la capital china en un avión especial el lunes, según Xinhua, acompañado de ‌su esposa Peng Liyuan, su jefe de gabinete de facto, Cai Qi, y el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi.

Xi recibió a Kim y a otros líderes el año pasado en un gran desfile militar en Pekín, donde se colocó junto al presidente ruso, Vladímir Putin.

Desde entonces, Pionyang ha reanudado los cruces en la ‌frontera china y ha intensificado los intercambios, que se habían paralizado durante la pandemia de COVID-19, mientras que Air China restableció los vuelos entre las capitales en marzo.

En ‌vísperas de la llegada ⁠de Xi, Pionyang trató de hacer alarde de su poderío al dar a conocer los planes para un destructor naval ​de 10.000 toneladas y reafirmar su condición de Estado con armas nucleares.

Con información de Reuters