Plan Familia Propietaria: avanza la escrituración de viviendas para familias bonaerenses en Punta Indio

En el marco del Plan Familia Propietaria, desde la provincia de Buenos Aires realizaron un censo ocupacional y jornada de asesoramiento en el barrio Quinta 8 de la ciudad de Verónica, partido de Punta Indio.

A través de la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, la iniciativa benefició a 151 familias que construyeron sus viviendas en terrenos generados por el programa provincial, con el objetivo de garantizar el derecho al hogar y avanzar en la regularización dominial. El relevamiento permitirá confeccionar los boletos de compraventa y avanzar en la escrituración definitiva de las viviendas, brindando seguridad jurídica a las familias.

El operativo se llevó a cabo con el acompañamiento del Municipio de Punta Indio, en la zona delimitada por Circunvalación 2da y calle 19, y Circunvalación 12 y calle 32. Las tareas incluyeron un relevamiento casa por casa y un punto fijo para la atención y asesoramiento de vecinos y vecinas.

El Plan Familia Propietaria es una herramienta del Gobierno provincial que permite la generación de suelo urbano y el acceso a la vivienda digna a miles de bonaerenses, promoviendo el arraigo y el desarrollo local.

Además, el municipio ejecuta con financiamiento provincial la primera etapa de obras de infraestructura, que contempla la construcción de 6.000 metros lineales de cordón cuneta, como parte de una intervención integral que mejorará la calidad de vida de las familias del barrio.

Una política habitacional de PBA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este miércoles los avances de las obras correspondientes a la construcción de 35 viviendas y, el primer centro universitario del distrito en el marco del programa Puentes en Carlos Tejedor.

A partir de una inversión de $1.078 millones, las 35 casas se construyen frente al nuevo Parque Lineal de la ciudad. En tanto, acompañadas por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, las autoridades recorrieron también el loteo del barrio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que permitirá generar 82 terrenos para viviendas.

Asimismo, Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, visitaron la obra en construcción del Centro Universitario de Carlos Tejedor, donde tras una inversión de $250 millones, se dictarán carreras del programa Puentes y se ampliará la oferta educativa del nivel superior. Además, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, recorrieron el proyecto en marcha para la nueva Casa de la Provincia, que brindará una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones del Estado bonaerense.