Más cerca de la casa propia: Quintela anunció la renovación del Plan Angelelli para consolidar “una provincia más justa”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció la renovación de los convenios del Plan Angelelli con el objetivo de generar empleo y dar respuesta a la crisis habitacional que existe en el país. El programa se consolido como una política pública clave en la provincia que ya lleva construidas más de 900 viviendas que dignificaron a la población y promovieron la economía y el empleo local.

En su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario riojano aseguró: "Creemos en un desarrollo profundamente federal, por eso seguimos trabajando con cada Municipio. Renovamos los convenios del Plan Angelelli para garantizar la continuidad de las obras en cada Departamento, y lanzamos nuevas acciones de la Dimensión Socio Comunitaria, con proyectos pensados para generar empleo, acompañar el autoempleo, promover la formación en oficios y recuperar espacios públicos para el disfrute de todos los riojanos y las riojanas".

"También se presentó el portal web del Plan, una herramienta para visibilizar todo lo que se viene haciendo y seguir construyendo una provincia más justa e integrada, con oportunidades para cada riojano y riojana", concluyó el mandatario.

Un plan necesario para los vecinos riojanos

Recientemente, la actual y candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Gabriela Pedrali, recordó que el Plan Angelelli nació en plena pandemia como una herramienta para acompañar a las familias riojanas en momentos difíciles que requirieron un mayor compromiso del Gobierno. Además, destacó que, incluso en el actual contexto nacional adverso por las políticas libertarias, el Plan sigue vigente y activo: "Mientras tengamos un gobernador que esté pensando en seguir acompañando a las familias de La Rioja que necesitan de esta ayuda, podremos enfrentar la vida de otra manera".

Desde su puesta en marcha, el Plan Angelelli brindó soluciones habitacionales a más de 900 familias en toda la provincia. Esta iniciativa, de carácter federal, se implementa de forma articulada con los Municipios con el objetivo de llegar a cada territorio, acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y dar respuestas concretas que fortalezcan el arraigo y la equidad en toda La Rioja.

En un contexto de desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional, dirigido por Javier Milei, y con las obras del programa Procrear paralizadas, esta política pública cobra aún más relevancia. El Gobierno de La Rioja continúa sosteniendo el Plan Angelelli con recursos propios, además de garantizar el acceso a la vivienda para las familias riojanas y alcanzando ya cerca de mil soluciones habitacionales entregadas.