Más de 900 viviendas entregadas: con el Plan Angelelli, Quintela avanza frente a la crisis habitacional

En el marco del 394º aniversario de Nonogasta, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la entrega de viviendas a familias del departamento Chilecito. El acto se realizó junto a diputados nacionales y candidatos, Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera, quienes acompañaron la inauguración de las nuevas unidades construidas a través del Plan Angelelli.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario de La Rioja publicó: "Hoy cinco familias de Nonogasta y Sañogasta, recibieron las llaves de su nuevo hogar, donde empezarán una nueva vida. Es un orgullo para nosotros poder cumplir el sueño de la casa propia, a pesar los constantes obstáculos que la falta de envío de fondos significa".

"Vamos a seguir trabajando para llevar tranquilidad y crecimiento a todos los riojanos y riojanas", concluyó el Gobernador a través de su comunicado en su perfil de X (ex Twitter).

Cabe destacar que, con esta entrega, el programa ya alcanzó las 908 casas edificadas en distintos puntos de la provincia, consolidándose como una política pública que busca reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de los riojanos.

El Plan Angelelli se fundamenta en una impronta federal y solidaria, orientada a dignificar a la población y reducir desigualdades sociales. Además de brindar soluciones habitacionales, la iniciativa impulsa la economía local al generar puestos de trabajo en coordinación con los municipios.

Las inauguraciones de Quintela por el aniversario

La Rioja continúa con el fortalecimiento de la seguridad en la provincia, con la compra de materiales y tecnología para la lucha contra el crimen, así como la proyección de nuevas comisarías y el nombramiento de nuevos efectivos policiales que recorrerán las distintas zonas de la región para garantizar la seguridad.

En esa línea, el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, asistió a la habilitación de un nueva edificación de seguridad y en su cuenta personal de X (ex Twitter) enfatizó: "Queremos que La Rioja siga siendo la provincia más segura del país, por eso proveer a las fuerzas de seguridad de lo necesario para cumplir su tarea es una inversión importante".

"Hoy se visitó el predio donde se emplazará la nueva comisaría primera de Chilecito, se hizo entrega de nuevos vehículos para prevención y se oficializó el nombramiento de 91 nuevos efectivos que cumplirán tareas en el departamento. El compromiso siempre fue que la gente pueda vivir tranquila y sin miedo a realizar sus actividades con normalidad, y según las tazas de delitos en el país, se logró que así sea", destacó el mandatario.

En la reunión plenaria en la Legislatura provincial de La Rioja, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General estuvieron con la vicegobernadora Teresita Madera y el ministro de Seguridad, Miguel Zárate. Juntos buscaron avanzar en el proyecto de Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana de la Provincia, enviado por el Ejecutivo Provincial, y que pretende fortalecer el sistema de seguridad provincial.