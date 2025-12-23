Estados Unidos le dice a la ONU que privará de recursos a Maduro y al cártel de la droga de Venezuela

FOTO DE ARCHIVO: Fuerzas estadounidenses suben en rappel a un petrolero durante su incautación por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos declaró el martes ante las Naciones Unidas que impondrá y aplicará sanciones "al máximo" para privar de recursos al presidente venezolano, ‍Nicolás Maduro, mientras Rusia advirtió que ⁠otros países latinoamericanos podrían ser los siguientes.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha librado durante meses una campaña contra lanchas sospechosas de narcotráfico cerca de las costas venezolanas y del Pacífico latinoamericano. Ha amenazado con ataques en territorio venezolano.

"La amenaza más grave para este hemisferio, nuestro propio vecindario y Estados Unidos, proviene de grupos terroristas y criminales transnacionales", declaró el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Estados Unidos ha intensificado su presencia ‌militar en la región y Trump anunció el bloqueo de ⁠todos los tanqueros sujetos a sanciones estadounidenses. En ⁠lo que va de mes, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado dos petroleros en el Mar Caribe, ambos completamente cargados con crudo venezolano. La Guardia Costera también ‍está persiguiendo a un tercer buque vacío que se acercaba a la costa del país miembro de la OPEP.

"La realidad ⁠de la situación es que los petroleros ‌sancionados operan como el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo. Estos petroleros también financian al grupo narcoterrorista Cartel de los Soles", declaró Waltz.

Washington designó a finales del mes pasado al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera por su presunta participación en la importación de drogas ilegales ‌a Estados ‌Unidos. Acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles. El Gobierno venezolano rechazó lo que calificó de "ridícula" la designación de este grupo "inexistente".

"Esta intervención que se está desarrollando puede convertirse en un modelo para futuros actos de fuerza contra Estados latinoamericanos", declaró el embajador ​de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, ante el Consejo de Seguridad, citando un reciente documento de estrategia de Trump que afirmaba que Estados Unidos reafirmaría su dominio en el hemisferio occidental.

Waltz habló después de Nebenzia y no respondió directamente a su comentario.

China instó a Estados Unidos a "detener de inmediato las acciones pertinentes y evitar una mayor escalada de las tensiones", declaró ante el Consejo el embajador adjunto de China ‍ante la ONU, Sun Lei.

Venezuela, con el respaldo de Rusia y China, solicitó la reunión del martes, la segunda celebrada sobre la escalada de tensiones. El Consejo de Seguridad se reunió por primera vez en octubre, cuando Estados Unidos justificó sus acciones como consistentes con el Artículo 51 de la Carta fundacional de la ONU, ​que exige que el Consejo de Seguridad sea informado inmediatamente de cualquier acción que los Estados adopten en legítima defensa contra un ataque armado.

"Que quede claro de una vez ​por todas que no hay guerra en el Caribe, ni conflicto armado internacional, ni tampoco no internacional, por lo que es absurdo que el ⁠Gobierno de Estados Unidos intente justificar sus acciones aplicando las reglas de la guerra", declaró ante el Consejo el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.

"La amenaza no es Venezuela, sino el Gobierno de Estados Unidos", afirmó.

Con información de Reuters