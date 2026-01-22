Juan Román Riquelme no pierde tiempo y puso toda la maquinaria en marcha para que Boca Juniors pueda sumar un nuevo jugador antes de que cierre el mercado de pases. El objetivo principal es Ángel Romero, el delantero paraguayo que quedó libre tras su paso por Corinthians.

Romero, de 33 años, tiene el pase en su poder y recibió una oferta concreta del Xeneize: un contrato por un año con la posibilidad de extenderlo según lo que acuerden ambas partes. Según fuentes cercanas al club, solo faltan ultimar algunos detalles legales para que el futbolista vista la camiseta azul y oro. El propio jugador sueña con llegar al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que vería con muy buenos ojos esta transferencia. En las próximas horas se esperan definiciones para cerrar el vínculo y que Boca pueda anunciar oficialmente su primer refuerzo de esta ventana de fichajes.

Mientras tanto, la dirigencia continúa moviéndose en el mercado y también está negociando la incorporación de Kevin Serna, un extremo colombiano que actualmente juega en Fluminense. Ya hubo una oferta formal por él, lo que indica que Boca quiere reforzar varias zonas del equipo antes del debut. Ángel Romero ya conoce el fútbol argentino, ya que vistió la camiseta de San Lorenzo entre 2019 y 2021. Durante ese período disputó 55 partidos, anotó 13 goles y brindó 12 asistencias, acumulando 4.209 minutos en cancha y recibiendo solo cuatro amonestaciones.

Su última etapa fue en Corinthians, donde regresó en diciembre de 2022 para su segundo ciclo en el club brasileño. Allí disputó 53 encuentros, marcó 5 goles y dio 3 asistencias en 2.449 minutos jugados, con cinco tarjetas amarillas recibidas.

Con esta incorporación a punto de concretarse, Boca busca reforzar su ataque y darle aire al equipo para encarar la recta final del mercado y el próximo torneo. Riquelme sigue insistiendo además por otras figuras, como Edinson Cavani, para potenciar aún más el plantel.