El beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta donde cobrás la Asignación Universal por Hijo.

La Tarjeta Alimentar es uno de los apoyos clave de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por eso es que en febrero miles de familias recibirán un refuerzo de entre $52.250 y $108.062 para garantizar la comida en la mesa. Te contamos quiénes lo cobran, los montos exactos y cómo funciona.

Este beneficio es parte de una política pública destinada específicamente a la seguridad alimentaria de los más chicos. A diferencia de otros pagos, no requiere trámites extra: se acredita automáticamente junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Qué es exactamente la Tarjeta Alimentar y quién la cobra?

La Tarjeta Alimentar no es una tarjeta física en sí misma para todos. Es un beneficio monetario que ANSES deposita de forma digital. Está dirigido de manera exclusiva a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También aplica para quienes cobran la Asignación por Embarazo. Su objetivo es claro y directo: ayudar a cubrir los gastos en alimentos básicos para las familias. Es un dinero que llega para destinarse a la compra de comida.

No tenés que hacer ningún trámite adicional para recibirla. Si ya cobrás la AUH, el depósito se realiza en la misma cuenta bancaria donde recibís esa asignación. Es automático y no tenés que solicitarlo por separado.

Los montos de febrero: cuánto te corresponde según tu familia

Para el mes de febrero, ANSES confirmó que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen iguales a los de enero. No hay un aumento aplicado. Los valores vigentes son los siguientes y dependen de la cantidad de hijos que tengas.

Si tu familia tiene un solo hijo o hija, el monto que vas a recibir es de $52.250. Este es el piso del beneficio, diseñado para aportar un respiro en la economía del hogar con un integrante menor a cargo. Para las familias con dos hijos, el refuerzo asciende a $81.936. Este salto refleja el mayor requerimiento alimentario de un grupo familiar más numeroso.

Los montos no se ajustan por inflación como la AUH, sino por decisión del Gobierno.

El monto máximo se otorga a las familias con tres hijos o más. En estos casos, el beneficio es de $108.062. Es una suma significativa que busca amortiguar el impacto del gasto en alimentos en hogares con varios niños.

¿Cómo saber si ya te lo depositaron y en qué fecha?

El cronograma de pago de la Tarjeta Alimentar sigue el mismo calendario que la Asignación Universal por Hijo. Esto facilita las cosas, porque ambos ingresos llegan juntos en la misma transacción bancaria.

Podés consultar la fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. También podés llamar al 130 para realizar una consulta telefónica o acercarte a una oficina del organismo.

Cuando revises el detalle de tu cuenta bancaria, el depósito figurará como un ítem separado. Generalmente, aparece con el nombre "Tarjeta Alimentar" o "Prestación Alimentar", por el monto correspondiente a tu grupo familiar.