ANSES ya proyecta el calendario de pagos para febrero con aumento incluido

Este incremento del 2,8% se suma al 2,47% que se aplicó en enero.

Con el dato de la inflación de diciembre ya oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puede armar su cronograma. Febrero llega con otra actualización positiva para los haberes de jubilados y pensionados. Es la continuidad de la fórmula de movilidad que se aplica mes a mes.

Este mecanismo busca, justamente, que tu ingreso no pierda poder adquisitivo —aunque siempre hay que considerar que es un aumento que llega a posteriori, ergo, siempre ese valor está atrás de la inflación que corre en el mes actual—. Apenas el INDEC confirma el índice del mes anterior, ANSES realiza el cálculo correspondiente. Así, tu cobro de febrero ya tiene un porcentaje de aumento definido.

En este caso, el incremento será del 2,8%, que refleja la inflación de diciembre de 2025. Este porcentaje se aplica sobre el haber que cobraste en enero. Es un ajuste automático que tenés que tener en cuenta para planificar tus finanzas.

¿Cuánto vas a cobrar? Los montos actualizados para febrero

Con el aumento del 2,8%, los montos de referencia se recalculan. La jubilación mínima tendrá un nuevo valor, que se estima en alrededor de $359.000. Este es el haber básico, sin contar posibles bonos complementarios que pueda anunciar el Gobierno.

Las jubilaciones y pensiones que están por encima del mínimo también se actualizan con el mismo porcentaje. La fórmula es pareja para todos los haberes del sistema previsional. Tu ingreso crece en la misma proporción, manteniendo la escala relativa.

Recordá que estos valores corresponden al haber previsional en sí mismo. Es el derecho que tenés por tu jubilación o pensión, actualizado por ley. Cualquier refuerzo extra, como bonos, se suma aparte y se anuncia de forma separada.

Calendario para cobro del haber mínimo: fechas por terminación de DNI

Si cobrás la jubilación o pensión mínima, tu pago se programa durante la segunda y tercera semana de febrero. El cronograma estimado, basado en los meses anteriores, se organiza de la siguiente manera por el último número de tu documento.

Para DNI terminados en 0, la fecha es el lunes 9 de febrero. Los que terminan en 1 cobran el martes 10, y los que terminan en 2 lo hacen el miércoles 11. El jueves 12 es para terminación 3, y el viernes 13 para terminación 4. Luego del fin de semana, el calendario continúa. El martes 18 de febrero corresponde a los DNI que terminan en 5. El miércoles 19 es para las terminaciones 6 y 7. Finalmente, el jueves 20 cierra este ciclo para terminaciones 8 y 9.

Son dos actualizaciones mensuales consecutivas que buscan seguir el ritmo de la inflación.

Fechas para quienes cobran un haber superior al mínimo

Si tu jubilación o pensión es mayor a la mínima, tu cobro se programa para la última semana del mes. Este esquema es habitual en el calendario de ANSES y permite organizar los desembolsos de forma escalonada y ordenada.

Las fechas estimadas son las siguientes: DNI terminados en 0 y 1 cobran el lunes 23 de febrero. Terminaciones 2 y 3 perciben su haber el martes 24. Para terminaciones 4 y 5, el día es el miércoles 25. El cronograma sigue con terminaciones 6 y 7 el jueves 26. Finalmente, quienes tengan DNI que terminen en 8 y 9 cobrarán el viernes 27 de febrero. Así se completa el pago a todos los beneficiarios del mes.