PNC de ANSES con aumento en febrero 2026: cuánto cobro de Pensiones No Contributivas

ANSES: aumento de PNC en febrero

El último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) definió el próximo aumento que impactará en las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 fue del 2,84%, porcentaje que se trasladará de manera directa a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales a partir de febrero de 2026.

En ese marco, las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán una actualización automática bajo el esquema de movilidad mensual vigente. Este sistema, establecido por el Decreto 274/2024, reemplazó la fórmula de actualización trimestral y dispone aumentos todos los meses en función de la inflación de dos meses previos.

ANSES: cuánto se cobra PNC en enero

Con la aplicación del incremento del 2,84%, las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez pasarán a ubicarse en aproximadamente $251.453,59 en febrero de 2026. Este monto corresponde al haber mensual sin refuerzos adicionales y se acredita de forma automática, sin necesidad de realizar trámites ante el organismo previsional. En caso de que el Gobierno nacional confirme nuevamente el pago del bono extraordinario de hasta $70.000, el ingreso total para quienes perciben una PNC podría alcanzar los $321.453,59. Desde marzo de 2024, el monto máximo del refuerzo se mantiene congelado y su continuidad suele definirse en los días previos al inicio del cronograma de pagos de cada mes.

El aumento de febrero se suma a una serie de ajustes mensuales ya aplicados: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero. Todos estos incrementos responden al nuevo esquema de movilidad que busca reducir el atraso de los ingresos previsionales frente a la inflación.

ANSES: cuánto se cobra de PNC en enero

ANSES: qué otras asignaciones familiares tendrán aumento

Además de las PNC, el ajuste del 2,84% también impactará en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las jubilaciones mínimas y máximas y las asignaciones familiares y universales que administra ANSES. En el caso particular de la pensión para madres de siete hijos, el monto se equiparará al de la jubilación mínima, que en febrero pasará a ser de $359.219,42, sin contar el bono.

Desde abril de 2024, las prestaciones previsionales y sociales se actualizan todos los meses en base al IPC, con el objetivo de que los haberes acompañen de manera más cercana la evolución de los precios. A partir de enero de 2025, las subas se aplican de forma automática, sin necesidad de nuevos decretos o resoluciones específicas.

Resta aún la confirmación oficial del calendario de pagos de ANSES para febrero de 2026. De mantenerse el esquema habitual, las Pensiones No Contributivas comenzarían a acreditarse durante la segunda semana del mes, según la terminación del DNI de cada beneficiario. Mientras tanto, el organismo continúa con el pago de los haberes de enero, que ya incorporan el aumento del 2,47%.