Venezuela dice que producción de petróleo se mantiene en 1,20 millones de bpd

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el lunes que la producción de petróleo se mantiene en 1,20 millones de barriles por día y que la meta anual no ha cambiado.
En junio, Venezuela produjo 1,19 millones de barriles de petróleo diarios, según datos gubernamentales publicados por la OPEP el lunes.
La funcionaria dijo que tras los terremotos hubo una afectación local.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Vamos por la rienda, por la senda de recuperar la economía venezolana y atender ahora sí un plan para un estado completo, que es el Estado de La Guaira", dijo Rodríguez.
El estado costero de La Guaira, en el norte del país sudamericano, es uno de los más afectados por los terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el mes pasado.
Con información de Reuters