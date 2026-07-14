Venezuela dice que producción de petróleo se mantiene en 1,20 millones de bpd

FOTO DE ARCHIVO- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación tras los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio, en Caracas

La presidenta encargada de Venezuela, ‌Delcy Rodríguez, ‌dijo el lunes que la producción de petróleo se mantiene en 1,20 millones de barriles por ​día ⁠y que la ‌meta anual no ⁠ha cambiado.

En ⁠junio, Venezuela produjo 1,19 millones de barriles de ⁠petróleo diarios, según ​datos gubernamentales ‌publicados por la ‌OPEP el lunes.

La ⁠funcionaria dijo que tras los terremotos hubo una afectación ​local.

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"Vamos ‌por la rienda, por la senda de recuperar la economía venezolana ⁠y atender ahora sí un plan para un estado completo, que es el Estado de La Guaira", dijo ‌Rodríguez.

El estado costero de La Guaira, en el norte del país sudamericano, es uno ‌de los más afectados por los terremotos de ‌7,2 ⁠y 7,5 que sacudieron al país ​el mes pasado.

Con información de Reuters