Venezuela dice a la CIJ que carece de jurisdicción en disputa territorial con Guyana

FOTO DE ARCHIVO: Vista del Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya

Por Stephanie van den ​Berg

LA HAYA, 6 mayo (Reuters) - Venezuela comunicó el miércoles a los jueces del máximo tribunal de las Naciones ‌Unidas, la Corte Internacional ‌de Justicia, que rechaza su jurisdicción en la disputa centenaria con su vecina Guyana, centrada en una región rica en petróleo.

El objeto de la disputa es un territorio fronterizo de 160.000 km² (62.000 millas cuadradas) alrededor del río Esequibo, compuesto en su mayor parte por selva, y una zona ​marítima en la ⁠que se han realizado importantes descubrimientos de petróleo y ‌gas.

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Guyana llevó la disputa ante la Corte Internacional ⁠de Justicia de La Haya, también ⁠conocida como la Corte Mundial, en 2018.

"Venezuela no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia", dijo ante el ⁠tribunal el representante venezolano Samuel Reinaldo Moncada Acosta.

Tras ​la captura del presidente Nicolás Maduro y ‌su esposa por parte de ‌las fuerzas estadounidenses en enero, Venezuela está siendo administrada ⁠por un gobierno interino que mantiene su reclamación sobre la región del Esequibo.

GUYANA SOLICITA UN FALLO SOBRE LA FRONTERA

Guyana quiere que el tribunal, que se ocupa de disputas entre ​Estados, confirme ‌la frontera establecida en un arbitraje de 1899 entre Venezuela y la entonces colonia de la Guayana Británica, según el cual el territorio pertenece a Guyana.

El lunes, Guyana comunicó a los jueces que ⁠la reivindicación "ilegal" de Venezuela afecta a más del 70% del territorio de Guyana y supone una amenaza existencial.

Moncada desestimó el miércoles el laudo arbitral de 1899 por considerarlo fraudulento e impuesto por las fuerzas coloniales en un ejemplo de diplomacia de cañonero. Reiteró la posición de Venezuela de que la disputa fronteriza ‌solo puede resolverse mediante conversaciones entre Venezuela y Guyana.

Declaró ante los jueces que Venezuela estaba "comprometida a seguir actuando de buena fe en las negociaciones directas con Guyana para alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso".

La sentencia definitiva del caso se dictará dentro ‌de unos meses. Las resoluciones de la CIJ son vinculantes e inapelables, pero el tribunal no tiene medios para hacerlas cumplir por ‌sí mismo, ⁠por lo que depende del Consejo de Seguridad de la ONU.

En un referéndum celebrado en 2023, ​los votantes venezolanos rechazaron la jurisdicción de la CIJ sobre la disputa territorial con Guyana.

Con información de Reuters