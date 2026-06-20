Vance prevé que reuniones con Irán se celebren pronto; reporte advierte de cierre de Ormuz

Por Humeyra Pamuk, Jana Choukeir y Steve Holland
ZÚRICH/DUBÁI/WASHINGTON, 20 jun (Reuters) - El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el sábado que espera viajar pronto a Suiza para mantener conversaciones con Irán, a pesar de que, según se informó, el alto mando de Teherán anunció que cerrará el estrecho de Ormuz debido a lo que calificó como violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos e Israel.
El alto mando militar conjunto de Irán, el Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, afirmó que la vía navegable, vital para los envíos mundiales de petróleo, se cerrará al tráfico marítimo, alegando supuestas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Estados Unidos e Israel, según informó la agencia estatal de noticias iraní Mehr.
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Afirmó que el cierre es el "primer paso" en respuesta a lo que describió como incumplimientos de los compromisos y advirtió de que se tomarán nuevas medidas si continúa la "agresión".
La noticia de Mehr se dio a conocer después de que Vance declaró en una entrevista a Fox News que confiaba en que se mantendría el alto el fuego acordado en el pacto de 14 puntos entre Washington y Teherán, y que no veía indicios de que el estrecho de Ormuz estuviera cerrado.
Con información de Reuters