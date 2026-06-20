Vance prevé que reuniones con Irán se celebren pronto; reporte advierte de cierre de Ormuz

Imagen de archivo de buques en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán.

Por Humeyra ​Pamuk, Jana Choukeir y Steve Holland

ZÚRICH/DUBÁI/WASHINGTON, 20 jun (Reuters) - El vicepresidente ‌estadounidense, JD Vance, ‌dijo el sábado que espera viajar pronto a Suiza para mantener conversaciones con Irán, a pesar de que, según se informó, el alto mando de Teherán anunció ​que cerrará ⁠el estrecho de Ormuz debido ‌a lo que calificó ⁠como violaciones del alto ⁠el fuego por parte de Estados Unidos e Israel.

El alto mando militar ⁠conjunto de Irán, el Cuartel ​General Central de Khatam ‌al-Anbiya, afirmó que ‌la vía navegable, vital para los ⁠envíos mundiales de petróleo, se cerrará al tráfico marítimo, alegando supuestas violaciones del acuerdo de ​alto ‌el fuego por parte de Estados Unidos e Israel, según informó la agencia estatal de noticias iraní Mehr.

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Afirmó que ⁠el cierre es el "primer paso" en respuesta a lo que describió como incumplimientos de los compromisos y advirtió de que se tomarán nuevas medidas si continúa la "agresión".

La noticia de Mehr ‌se dio a conocer después de que Vance declaró en una entrevista a Fox News que confiaba en que se mantendría el alto ‌el fuego acordado en el pacto de 14 puntos entre Washington y ‌Teherán, y ⁠que no veía indicios de que el estrecho de ​Ormuz estuviera cerrado.

Con información de Reuters