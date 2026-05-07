"Va para conocer a su país": el gobernador Insfrán apuntó contra Milei por su decimosexto viaje a EEUU

En el marco de un acto de colación en la Universidad Provincial de Laguna Blanca, el gobernador Gildo Insfrán cuestionó el decimosexto viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, y trató de "vergonzoso" la actitud del senador libertario Francisco Paoltroni de pedir la intervención federal de Formosa.

"Es el presidente que más viajo a Estados Unidos, va para conocer su país", ironizó el mandatario provincial y apuntó sobre sus medidas de ajuste: "No le importa que el presidente Javier Milei hable con desprecio cuando dice que la justicia social es un robo; lógico, es capitalino, es porteño, qué le podemos pedir"

El presidente partió este martes rumbo a Estados Unidos por cuarta vez en lo que va de 2026, en un viaje fugaz con el objetivo de participar de la Conferencia Anual del Instituto Milken. Se trata de un centro de estudios económicos que se presenta como "independiente y no partidario", pero a cuyo presidente, Michael Milken, Milei elogió como "defensor de las ideas de la libertad", pese a haber sido condenado por delitos financieros en los años noventa.

El pedido de intervención a la provincia

Por otro lado, el gobernador se refirió al pedido de intervención que impulsó el senador nacional formoseño Paoltroni, y disparó: "Se equivocan esos forajidos que vieron a competir por gobernación de la provincia y sacaron ocho puntos. Y después por casualidad se fueron por la lista de Milei, y terminaron senadores de la Nación".

"No es de acá, vino con una mano atrás y otra adelante, y hoy es un gran empresario", recordó Insfrán y enfatizó que "es una vergüenza" que pida la intervención de Formosa un representante de la provincia. Asimismo, explicó que "constitucionalmente no están dados ninguno de los requisitos para tal situación", y detalló que "el planteo que hace es por su interés".

Fue así como Insfrán afirmó que a Paoltroni "se le terminó el curro de ir a comprar por dos pesos la tierra a la gente y revender". "Contra esto tenemos que pelear, estos son los enemigos de la provincia. Formosa recibe a todos con los brazos abiertos, sin discriminación, pero luego se convierten y se olvidan de su origen. Tienen propiedades, como la primera que compró con un PROCREAR de mano de Cristina cuando era presidenta", advirtió.

La importancia de la justicia social

A días de que se realice la marcha federal universitaria por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el gobernador remarcó la importancia de la educación pública y recordó que la decisión de crear la Universidad de Laguna Blanca "fue una decisión acertada".

Por último, Insfrán recordó a María Eva Duarte de Perón en el aniversario de su natalicio que catalogó como "la abanderada de los humildes". Asimismo, destacó la cantidad de mujeres que se recibieron que "son más que los varones", y concluyó: "Antes si terminaban la primaria los padres no las dejaban seguir estudiando, las preparaban para amas de casa. Hoy gracias a la justicia social vemos estos resultados. Cuando se les da igualdad y posibilidades están a la altura de cualquiera".