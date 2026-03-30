Crisis universitaria: desde Formosa advierten caída salarial mayor al 34%, en un contexto de persecución docente

Los trabajadores de las universidades nacionales en Argentina registran una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde la asunción del presidente Javier Milei, con una caída superior al 34% entre noviembre de 2023 y enero de 2026, y proyecciones que la ubican por encima del 50%. En ese contexto, la Universidad Nacional de Formosa no es la excepción y atraviesa un escenario crítico marcado por el deterioro salarial.

A este cuadro se suma lo ocurrido en 2025, cuando el rector Augusto Parmetler y la conducción universitaria impulsaron juicios académicos colectivos contra más de 50 docentes e investigadores. La medida, originada tras una asamblea docente considerada una falta disciplinaria por las autoridades, fue cuestionada por los afectados y por organismos como el Consejo Interuniversitario Nacional y la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, que la señalaron como un hecho de persecución ideológica y amedrentamiento.

En paralelo, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF), Milcíades Olmedo, advirtió que la pérdida salarial se inscribe en un contexto más amplio de recortes y falta de financiamiento. Según planteó, la ausencia de actualización presupuestaria y de negociaciones paritarias no solo deteriora los ingresos, sino que también impacta en el funcionamiento general de las universidades.

Las políticas de ajuste que impactan en las universidades

Olmedo apuntó contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional y sostuvo que se redujeron recursos destinados a áreas sensibles como la educación pública, la salud y los programas sociales. En relación al ámbito universitario, Olmedo afirmó que el deterioro "es evidente" y mencionó que muchos docentes e investigadores evalúan emigrar hacia otros países en busca de mejores condiciones laborales.

"Hay científicos que están dejando las universidades", advirtió, al tiempo que remarcó la pérdida de recursos humanos calificados en el sistema. En cuanto a la situación en la Universidad Nacional de Formosa, indicó que la institución presenta particularidades respecto de otras casas de estudio del país.

La universidad y su alineamiento con el Gobierno nacional

Según expresó, la universidad no manifestó en contra del contexto actual y, por el contrario, mantiene una postura alineada con el Gobierno nacional. Sin embargo, señaló que en la práctica existen dificultades, especialmente entre trabajadores contratados bajo modalidad de monotributo.

El dirigente también alertó sobre una disminución en la cantidad de inscriptos y la falta de nuevas propuestas académicas, lo que, a su entender, refleja un escenario de estancamiento institucional. "Tampoco hay ofertas de grado nuevas, sólo están las carreras antiguas de Profesorados, Tecnicaturas y nada más que eso", aseguró.

Finalmente, se refirió al plan de paros progresivos establecido por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) para todo el semestre, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de exigir que el Gobierno nacional convoque "urgente" las paritarias.

"Ya hubo un paro sin asistencia a los lugares de trabajo y ahora el 31 de marzo tendremos otro. El 17 de abril habrá un nuevo paro y también el 23 de abril, que es el segundo aniversario de la marcha federal en defensa de la Universidad pública y gratuita”, concluyó Olmedo.