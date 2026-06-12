Un tribunal de Corea del Sur condena al expresidente Yoon a 30 años de cárcel por la incursión de un dron

FOTO DE ARCHIVO: El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol llega a un tribunal para asistir a una audiencia en la que se revisará la orden de arresto solicitada por fiscales especiales en Seúl, Corea del Sur

​Un tribunal surcoreano condenó el viernes al expresidente Yoon Suk-yeol a 30 años de prisión ‌por cargos relacionados ‌con su orden de llevar a cabo una incursión de drones militares sobre Corea del Norte con el fin de crear un pretexto para su fallida declaración de la ley marcial en diciembre de 2024.

El Tribunal del Distrito Central de ​Seúl declaró a ⁠Yoon culpable de ayudar al enemigo y ‌de abuso de poder, afirmando que había ⁠conspirado desde el principio ⁠en la incursión de drones sobre Pionyang de octubre de 2024, según un comunicado del tribunal.

La sentencia ⁠se suma a una serie de fallos ​contra el derrocado líder conservador, que ‌en su día fue fiscal ‌general de Corea del Sur, cuya orden ⁠de ley marcial sumió a la cuarta economía más grande de Asia en su mayor crisis política en décadas.

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Yoon había negado cualquier irregularidad ​en relación ‌con la incursión de drones.

Sus abogados afirmaron que él no ordenó ni aprobó posteriormente la operación, que, según ellos, no guardaba relación con la ley marcial, sino que ⁠fue una respuesta a los meses de lanzamientos norcoreanos a través de la frontera de globos llenos de basura.

La fiscalía había solicitado en abril una pena de 30 años de prisión para Yoon.

En febrero, un tribunal surcoreano condenó a Yoon a cadena perpetua ‌tras declararlo culpable de liderar una insurrección vinculada al intento de imponer la ley marcial.

Fue apartado de su cargo el año pasado después de que el Tribunal Constitucional confirmara su destitución, lo que desencadenó ‌unas elecciones anticipadas que ganó el presidente liberal Lee Jae-myung.

Yoon, que ya se encuentra bajo custodia, puede recurrir ‌la sentencia ⁠del tribunal de primera instancia dictada el viernes. El expresidente ha recurrido las ​sentencias anteriores dictadas en su contra.

Con información de Reuters