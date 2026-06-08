Un tiroteo cerca de la concentración de Inglaterra para el Mundial deja nueve heridos

FOTO DE ARCHIVO. 3 de junio de 2026; Kansas City, Missouri, EE.UU.; Vista general de las señales y las obras de construcción en el Fan Fest de Kansas City antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

​Nueve personas sufrieron heridas que no ponían ‌en peligro ‌sus vidas en un tiroteo cerca de la concentración de Inglaterra para el Mundial en Kansas City, Estados ​Unidos, el ⁠sábado, a pocos días ‌del inicio previsto ⁠del torneo.

La ⁠policía de Kansas City dijo que no había sospechosos ⁠detenidos y que al ​menos tres ‌de las víctimas ‌del tiroteo fueron trasladadas ⁠a hospitales locales.

El incidente ocurrió a unos seis kilómetros de ​donde ‌está previsto que Inglaterra entrene, en el Swope Soccer Village. Inglaterra no ha llegado ⁠a Kansas City y tiene previsto disputar un amistoso contra Costa Rica en Orlando, Florida, el miércoles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un portavoz de la ‌Asociación del Fútbol inglés declinó hacer comentarios.

La violencia armada es habitual en Estados Unidos, donde hubo más ‌de 400 tiroteos masivos en 2025, según Gun ‌Violence Archive.

(Reporte ⁠de Amy Tennery en Nueva York; ​reporte adicional de Lori Ewing; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)