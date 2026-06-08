Un tiroteo cerca de la concentración de Inglaterra para el Mundial deja nueve heridos

Nueve personas sufrieron heridas que no ponían en peligro sus vidas en un tiroteo cerca de la concentración de Inglaterra para el Mundial en Kansas City, Estados Unidos, el sábado, a pocos días del inicio previsto del torneo.
La policía de Kansas City dijo que no había sospechosos detenidos y que al menos tres de las víctimas del tiroteo fueron trasladadas a hospitales locales.
El incidente ocurrió a unos seis kilómetros de donde está previsto que Inglaterra entrene, en el Swope Soccer Village. Inglaterra no ha llegado a Kansas City y tiene previsto disputar un amistoso contra Costa Rica en Orlando, Florida, el miércoles.
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Un portavoz de la Asociación del Fútbol inglés declinó hacer comentarios.
La violencia armada es habitual en Estados Unidos, donde hubo más de 400 tiroteos masivos en 2025, según Gun Violence Archive.
(Reporte de Amy Tennery en Nueva York; reporte adicional de Lori Ewing; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)