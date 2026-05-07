Un pueblo alemán se prepara para el fin de la convivencia con militares estadounidenses

Una señal en la calle indica la dirección hacia la comunidad militar de Vilseck en Vilseck, Alemania

La pintoresca localidad bávara de Vilseck ha acogido fuerzas estadounidenses desde el final de la Segunda Guerra Mundial y podría ser la más ‌afectada por la decisión del ‌presidente Donald Trump de retirar al menos 5.000 soldados de Alemania.

Aunque aún no se han confirmado los detalles de las unidades afectadas por la orden, se espera que se retire el 2.º Regimiento de Caballería Stryker, el único equipo de combate de brigada permanente en Alemania, con base en el cuartel Rose de Vilseck.

"Las consecuencias serían dramáticas", dijo el nuevo alcalde de la localidad, Thorsten Grädler, que tomó ​posesión esta semana, ante ⁠la perspectiva de la pérdida de miles de puestos de trabajo en ‌una zona rural donde la base es uno de los mayores ⁠empleadores en un radio de muchos kilómetros.

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Durante años, ⁠la presencia de la base, con sus miles de puestos de trabajo bien remunerados para la población local y el flujo constante de clientes para los negocios ⁠locales, había creado una situación de dependencia cuyos riesgos se estaban sintiendo ​ahora, dijo.

"Todo nuestro pueblo de Vilseck depende en gran medida ‌del campo de entrenamiento militar para ‌su sustento: bares, restaurantes, talleres, supermercados", dijo.

EEUU QUIERE QUE EUROPA AUMENTE EL GASTO ⁠EN DEFENSA

La decisión de retirar efectivos se produjo ante la creciente presión de Washington sobre los países europeos para que aumenten el gasto en defensa, y de las acusaciones de que la dependencia de las fuerzas estadounidenses les había permitido ​descuidar sus ‌propios ejércitos.

Durante el primer mandato de Trump ya se habló de retirar el 2.º Regimiento de Caballería, una formación de combate del tamaño de una brigada basada en los vehículos blindados de ruedas Stryker, pero los planes se revirtieron bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

"Es importante ⁠señalar que aún no se ha confirmado oficialmente que los Stryker vayan a ser retirados. Así que todavía no he perdido la esperanza", dijo Grädler.

El Gobierno de Berlín, que ha aumentado considerablemente el gasto para reconstruir el ejército alemán tras años de inversión insuficiente, dijo que el anuncio de la retirada de tropas no fue ninguna sorpresa.

Pero más allá de los efectos económicos, el impacto cultural de la noticia sería profundo para ‌una localidad cuyos 6.500 habitantes son superados en número por el personal estadounidense y sus familias.

Aunque las cifras han disminuido desde el punto álgido de la Guerra Fría, cuando se desplegaron hasta 250.000 soldados estadounidenses, así como decenas de miles de personal civil, para hacer frente a la Unión Soviética, su presencia fue una realidad duradera ‌para generaciones de alemanes occidentales.

Cuando cayó el Muro de Berlín en 1989, el 60% de todas las bases estadounidenses en el extranjero se encontraban en Alemania, con cientos de emplazamientos ‌más, la mayoría ⁠en localidades del suroeste como Vilseck. Muchas eran "pequeños Estados Unidos" con sus propias viviendas, tiendas e instalaciones dentro de la base, pero ​su presencia dejó una profunda huella en las comunidades locales.

"Nunca he conocido Vilseck de otra manera que no sea conviviendo codo con codo con los estadounidenses", dijo Grädler.

(Redacción de James Mackenzie; edición de Alexandra Hudson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)