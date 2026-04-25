Un importante ataque ruso contra Ucrania deja siete muertos y decenas de heridos

Ataque ruso con drones y misiles en Dnipro.

Por Max Hunder ​y Serhiy Chalyi

DNIPRO/KIEV, 25 abr (Reuters) - Un importante ataque nocturno de Rusia contra Ucrania dejó siete ‌muertos y decenas de ‌heridos, después de que Moscú lanzara más de 660 drones y misiles en un bombardeo dirigido contra la ciudad de Dnipro, en el sureste de Ucrania, y que afectó a otras regiones.

Una gran parte de un edificio de apartamentos en ​Dnipro se derrumbó ⁠tras ser alcanzado durante el ataque. Se recuperaron ‌cuatro cadáveres de entre los escombros, ⁠según informó el gobernador regional, ⁠Oleksandr Hanzha.

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El lugar volvió a ser alcanzado en un ataque diurno, según las autoridades, mientras los equipos de ⁠rescate trabajaban allí. El segundo ataque causó ​un muerto y siete heridos.

Moscú ha ‌estado lanzando cada noche ‌pequeñas oleadas de decenas de drones contra Ucrania, ⁠intercalándolas con ataques ocasionales a gran escala en los que se utilizan cientos de drones y decenas de misiles.

El sábado por la mañana se ​podían ‌ver densas columnas de humo negro elevándose hacia el cielo, mientras los medios locales advertían a los residentes de la ciudad sobre el empeoramiento de la calidad del aire.

Un ⁠reportero de Reuters vio cómo un dron ruso era destruido en el cielo sobre el bloque de apartamentos en ruinas mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros. En total, más de 30 personas resultaron heridas en la ciudad, según informaron las autoridades.

"Rusia ‌está prolongando deliberadamente su terror contra nuestro pueblo, y sigue atacando infraestructuras críticas y edificios residenciales", declaró la primera ministra Yulia Svyrydenko.

En el bloque de apartamentos destruido de Dnipro, que antes de la guerra ‌contaba con una población de casi un millón de habitantes y ha sufrido numerosos bombardeos letales en los últimos ‌cuatro años, ⁠los residentes estaban sumidos en el dolor y la rabia.

(Reportaje de Max Hunder ​en Kiev y Serhiy Chalyi en Dnipro, con información adicional de Daria Smetanko; edición de Susan Fenton y Aidan Lewis, Editado en español por Juana Casas )