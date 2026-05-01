Un hombre británico comparece ante tribunal por apuñalamiento de dos judíos en Londres

Imagen de archivo de judíos ortodoxos junto a un cordón policial tras dos apuñalamientos en la zona de Golders Green, con una importante población judía, en Londres, Reino Unido.

Por Sarah Young y ​Michael Holden

LONDRES, 1 mayo (Reuters) - Un hombre de 45 años compareció el viernes ante un tribunal de Londres ‌acusado de intento de asesinato ‌por un ataque en el que dos judíos fueron apuñalados en Golders Green, al norte de Londres, en lo que la policía considera un incidente terrorista.

A raíz de ello, las autoridades elevaron el nivel de amenaza terrorista nacional al segundo más alto, lo que significa que es muy ​probable que haya un ⁠atentado terrorista en los próximos seis meses.

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Los apuñalamientos, ocurridos ‌el miércoles, se produjeron tras una serie ⁠de incidentes dirigidos contra locales judíos ⁠en la misma zona del norte de Londres, donde reside una numerosa población judía, lo que llevó al primer ministro británico, ⁠Keir Starmer, a prometer medidas más enérgicas para ​proteger a esa comunidad.

Las marchas propalestinas —que, según ‌los críticos, han fomentado el antisemitismo— ‌podrían enfrentarse ahora a nuevas restricciones en medio de ⁠llamados generalizados para que se proteja más a la pequeña comunidad judía británica, de unos 290.000 miembros.

Essa Suleiman compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, ​acusado de ‌dos cargos de intento de asesinato contra Shloime Rand, de 34 años, y Moshe Shine, de 76 —nombrado en la acusación como Norman Shine—, así como de posesión de un arma blanca en relación con ⁠el ataque del miércoles.

Suleiman, ciudadano británico nacido en Somalia, también fue acusado de intento de asesinato en relación con un incidente independiente ocurrido ese mismo día en el sur de Londres, cuando, según la fiscal Emma Harraway, visitó el domicilio de un hombre y presuntamente intentó apuñalarlo.

La primera víctima, Rand, estaba estudiando en ‌una sinagoga de Golders Green y vestía "ropa tradicional asociada a un hombre judío ortodoxo" cuando, supuestamente, Suleiman corrió hacia él y lo apuñaló con el cuchillo, dijo Harraway.

Después atacó a Shine, que también vestía atuendo judío tradicional, mientras esperaba en una ‌parada de autobús, añadió la fiscal, antes de que la policía detuviera al sospechoso utilizando una pistola eléctrica. Rand sufrió una perforación ‌en un pulmón, ⁠pero ya ha sido dado de alta del hospital, mientras que Shine sufrió una puñalada ​en el cuello, aunque la herida no pone en peligro su vida.

Con información de Reuters