Un dron ruso hiere a dos personas al impactar contra un bloque de pisos en Rumanía

Bomberos y fuerzas del orden trabajan en el lugar donde se ha producido una explosión en un bloque de viviendas tras el impacto de un dron cerca de la frontera con Ucrania, en Galati, Rumanía

Un dron se estrelló contra el tejado de un bloque de pisos de diez plantas en la ciudad de Galati, al sureste del país, durante un ataque nocturno ‌ruso contra la vecina Ucrania el ‌viernes, provocando una explosión y un incendio que dejaron dos heridos, según informaron las autoridades rumanas.

Rumanía, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, comparte una frontera terrestre de 650 kilómetros con Ucrania y ha visto cómo drones rusos violaban su espacio aéreo en 28 ocasiones desde que Moscú comenzó a atacar los puertos de Kiev al otro lado del río Danubio, según informó el viernes el Ministerio de Defensa rumano.

El incidente del viernes fue la primera vez que un dron impactaba en ​una zona densamente poblada de ⁠Rumanía y causaba heridos, y es probable que aumente la tensión en el flanco oriental ‌de la OTAN en un momento en que los aliados de Ucrania están ⁠preocupados por que la guerra se extienda más allá de ⁠sus fronteras.

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El ministerio añadió que había recuperado fragmentos de drones que cayeron en Rumanía en 47 ocasiones.

La agencia de respuesta a emergencias de Rumanía informó el viernes de que se había producido un incendio ⁠en un apartamento de la décima planta después de que el dron impactara en ​el tejado del edificio y explotara. Dos personas estaban recibiendo atención médica ‌en el lugar, según informó, y añadió que ‌70 personas habían sido evacuadas.

Se indicó que toda la carga explosiva del dron había detonado. ⁠El incendio ya ha sido extinguido.

La agencia estatal de noticias Agerpres citó a la agencia de respuesta a emergencias de Galati, que dijo que una mujer y su hijo habían sido trasladados al hospital con heridas leves, mientras que otras dos personas habían sido atendidas en el lugar por ataques ​de pánico.

El viceministro ‌del Interior, Raed Arafat, responsable de la agencia de respuesta a emergencias, dijo a la cadena privada Digi24 que el dron afectó a dos huecos de escalera del edificio y dañó cinco vehículos.

ENCUENTRAN OTRO DRON

En un incidente separado, se encontró un dron sin carga explosiva en los alrededores de Basesti, en el condado de Maramures, al noroeste de ⁠Rumanía, y se acordonó la zona, informó el jueves por la noche la cadena estatal TVR, citando a las autoridades locales.

Las autoridades investigaban el origen del dron, que según esta información tenía una envergadura de unos 3 metros, y cómo había llegado a la zona, añadió TVR.

Las autoridades locales del sur de Ucrania, por su parte, informaron de que el puerto de Izmail, en la región de Odesa, fue atacado por varios drones en la madrugada del viernes.

Izmail, cerca de la frontera con Rumanía, alberga el mayor puerto ucraniano ‌del río Danubio y es un lugar estratégico que suele ser blanco de ataques.

DESPLIEGUE DE CAZAS Y HELICÓPTEROS

Galati ya fue atacada en abril, cuando un dron dañó un poste eléctrico y un anexo de una vivienda, y las autoridades evacuaron temporalmente a los vecinos. Se recuperó el dron para detonar su carga no explotada en un lugar remoto.

El viernes, el Ministerio de Defensa informó de que había movilizado dos ‌aviones de combate F-16 y un helicóptero militar para vigilar el ataque, y añadió que los pilotos estaban autorizados a derribar cualquier dron. Se advirtió a los residentes de los condados fronterizos de Braila, Galati y Tulcea ‌que se pusieran a ⁠cubierto.

La legislación rumana permite derribar drones en tiempos de paz si hay vidas o propiedades en peligro, pero aún no se ha hecho uso de ello.

En las ​últimas semanas, drones ucranianos se han adentrado en el espacio aéreo de los países bálticos, sembrando la confusión y aumentando la tensión con Rusia.

Con información de Reuters