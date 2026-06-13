Un ataque con drones ucranianos deja un muerto y provoca un incendio en el puerto ruso de Temryuk

Un ataque con drones ucranianos causó la muerte de una persona y provocó un incendio en una terminal marítima del puerto ruso de Temryuk, en el sur del país, en la región de Krasnodar, según informó el gobernador Veniamin Kondratiev a través de la aplicación de mensajería Telegram.
Ucrania sigue atacando la infraestructura energética de Rusia mientras las conversaciones de paz para resolver la guerra en Ucrania se encuentran estancadas.
Temryuk ya había sido blanco de drones ucranianos a finales de mayo, cuando el servicio de seguridad de Kiev afirmó haber atacado una terminal de gas en la localidad.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Otro ataque perpetrado el sábado provocó un incendio en una zona industrial del distrito de Kotovo, en la región de Volgogrado, según el gobernador Andrei Bocharov.
Bocharov no reveló detalles sobre los daños ni identificó las instalaciones afectadas.
El 1 de junio, Reuters informó de que la refinería de petróleo de Volgogrado, propiedad de Lukoil y situada en el sur de Rusia, había suspendido el procesamiento de petróleo desde el 29 de mayo tras un ataque con drones ucranianos.
Con información de Reuters