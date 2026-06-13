FOTO DE ARCHIVO: Un militar ucraniano lleva un vehículo aéreo no tripulado interceptor AS3

Un ataque con drones ucranianos causó la muerte ‌de una ‌persona y provocó un incendio en una terminal marítima del puerto ruso de Temryuk, en el sur del país, en la región de Krasnodar, ​según informó ⁠el gobernador Veniamin Kondratiev ‌a través de la ⁠aplicación de mensajería ⁠Telegram.

Ucrania sigue atacando la infraestructura energética de Rusia mientras las conversaciones ⁠de paz para resolver ​la guerra en ‌Ucrania se encuentran estancadas.

Temryuk ‌ya había sido blanco de ⁠drones ucranianos a finales de mayo, cuando el servicio de seguridad de Kiev ​afirmó ‌haber atacado una terminal de gas en la localidad.

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Otro ataque perpetrado el sábado provocó un incendio en ⁠una zona industrial del distrito de Kotovo, en la región de Volgogrado, según el gobernador Andrei Bocharov.

Bocharov no reveló detalles sobre los daños ni identificó ‌las instalaciones afectadas.

El 1 de junio, Reuters informó de que la refinería de petróleo de Volgogrado, propiedad de Lukoil y situada en ‌el sur de Rusia, había suspendido el procesamiento de petróleo desde ‌el ⁠29 de mayo tras un ataque con drones ​ucranianos.

Con información de Reuters