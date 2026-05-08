Ultraconservador López Aliaga dice que desconocerá resultado de primera ronda electoral en Perú

FOTO ARCHIVO-El candidato presidencial de Perú Rafael López Aliaga habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en Lima

​El candidato ultraconservador Rafael López Aliaga dijo el viernes que desconocerá los resultados oficiales de la primera ‌ronda electoral de hace ‌casi mes, en medio de un demorado recuento, ya casi terminado, que lo ubica en el tercer lugar de las preferencias.

López Aliaga, que figura detrás del izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen, dijo además que si se dan a conocer los resultados en los ​próximos días, como ⁠lo ha anunciado la autoridad electoral, convocará a protestas ‌contra lo que califica como un "fraude" que ⁠perjudicó su intento de llegar ⁠al balotaje del próximo mes.

Los resultados definitivos de las elecciones del 12 de abril siguen sin estar claros y el ⁠recuento de votos permanece incompleto —con casi el 99% ​de las papeletas escrutadas hasta el ‌momento—, dado que aún no ‌ha surgido un rival definido para enfrentarse a la ⁠favorita conservadora, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta fijada para el 7 de junio.

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Fujimori lidera cómodamente la contienda con 17,16% de los sufragios, seguida por Sánchez ​con 12,02% ‌y López Aliaga con 11,90%. Unos 20.333 votos separan a estos dos últimos.

"Nos están imponiendo una segunda vuelta con dos personas que no son legítimas", dijo López Aliaga en una conferencia de ⁠prensa en la que acusó a la autoridad electoral (ONPE) de instalar centros de votación en lugares remotos del país de forma supuestamente ilegal. "Si sigue así, no reconoceremos (los resultados), porque será un gobierno espurio", manifestó.

Fallos logísticos el día de la primera ronda electoral ocasionaron prolongados retrasos en centros de votación. ‌El lento conteo de votos posterior, debido a la revisión de miles de votos impugnados, provocaron el reclamo de López Aliaga.

Observadores de la Unión Europea afirmaron días después de la primera ronda que no se encontraron pruebas de ‌fraude, mientras que una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a fines de abril garantizar ‌el "respeto irrestricto a ⁠la voluntad popular".

"Si se proclama espuriamente a dos personas que no representa la voluntad ​popular, las protestas van a empezar inmediatamente", amenazó López Aliaga. "Vamos a convocar esa marcha mucho antes de que se consume esa elección final".

Con información de Reuters